تراند اليوم : ماي تقدم لترامب شجرة عائلته خارج أميركا

قدمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شجرة توضيحية تحوي تفاصيل تراثه الأسكتلندي وأسلافه، يعود

إلى ولادة جده الأكبر عام 1776، عندما أعلنت الولايات المتحدة استقلالها عن بريطانيا.

وقد ولدت والدة ترامب، ماري آن مكلويد، في جزيرة لويس في هيبرايدس في أسكتلندا. ويستخدم الرسم التوضيحي السجلات الرسمية وسجلات

الأبرشيات القديمة في تتبع أسلاف ترامب. وزين الرسم بشعار عائلة ماكلويد.

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كما قدمت ماي وزوجها إلى ميلانيا ترامب عطرا تقليديا خاصا يدعى "السيدة الأولى"، وتم تقديمه في زجاجة نقش عليها الحرفيين الأوليين من اسمها.

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مونرو والأميرة ديانا.