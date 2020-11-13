تراند اليوم : حرب واشنطن وبكين التجارية تشتعل.. بآخر الضحايا

في ظل الحرب التجارية المستعرة بين واشنطن وبكين، يعتزم فندق في مدينة شنتشن بجنوب الصين فرض رسوم إضافية بنسبة 25 بالمئة على النزلاء الأميركيين.

وقال متحدث باسم الفندق يدعى، يانغ للصحيفة: "نشرنا الإخطار الجمعة. غضب مديرنا بشدة بسبب الرسوم الجمركية التي تعتزم أميركا فرضها على الصين لذلك قررنا مساندة بلدنا والتعبير عن دعمنا".

وقال من ردوا على أرقام الهاتف المنشورة على موقع الفندقالإلكتروني اليوم الجمعة إنه ليس لديهم علم بشأن هذه السياسةالجديدة.

ولم تظهر مؤشرات عامة تذكر حتى الآن على وجود نشاط معادي للولايات المتحدة في الصين مع تنامي النزاع التجاري.

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ارتفاع العجز التجاري

من جانب آخر، ارتفع العجز التجاري للصين، مع الولايات المتحدة، خلال يونيو، ما سيؤدي إلى تزايد التوتر على الأرجح مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فرض رسوما جمركية على ما قيمته مليارات الدولارات من البضائع الصينية معللا ذلك بممارسات تجارية غير منصفة.

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وارتفع العجز التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى 133.8 مليارات دولارات في الفترة بين يناير و يونيو إلى 28.97 مليار دولار في يونيو الماضي، فيما يشكل رقما قياسيا.