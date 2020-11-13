تراند اليوم : التمور الحمراء.. ماذا تفعل بالسرطان؟

في بحث مهم، كشفت دراسة طبية حديثة أن التمور الحمراء، التي تعرف بالعناب، تساعد على قتل خلايا السرطان في جسم الإنسان، وهو ما يعني أن الثمرة قادرة على التصدي للأمراض الخبيثة.

وتستطيع الثمرة الآسيوية أن تتحكم في خلايا السرطان بكل من الرئتين والثدي والبروستات، من خلال دفعها إلى قتل نفسها بشكل ذاتي، وفق ما أظهره بحث منشور في صحيفة "فود آند فانكشن".

وأظهرت دراسة أجريت في مؤسسة "روايال سوسايتي" للأبحاث أن التمور الحمراء تساعد على قتل الخلايا السرطانية من خلال استهداف الأورام، وجرى التوصل إلى النتيجة بعد إجراء تجارب بداخل المختبر.

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ولم توضح الدراسة ما إذا كانت التمور الحمراء تساعد على الشفاء من مرض السرطان أم إن نفعها يقتصر فقط على الوقاية؟ أي قبل أن يتفاقم وضع الخلايا السرطانية في الجسم.

ويستخدم الطب الصيني التقليدي ثمرة العناب في العادة لأجل التخلص من متاعب صحية مثل الأرق وفقدان الشهية والإسهال، ولا يتجاوز سعر العناب في بريطانيا مثلا نحو دولارين ونصف للكيس الواحد.

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