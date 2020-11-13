تراند اليوم : أجهزة أبل الجديدة.. أسرع 70 مرة من السابقة

كشفت شركة أبل الأميركية نسخا جدیدة من جھاز "ماك بوك برو" بأحجام 13 و15 بوصة، من المنتظر أن يتم طرحها في الأسواق خلال شهر يوليو الجاري، وستكون أسرع بـ70 بالمئة عن النسخ السابقة.

ووفق ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن هذه النسخ تضم تحديثات جديدة، مثل خاصية(Bar Touch)، التي ترافق الجیل الثامن من معالجات (Core Intel).

وتتوفر النسخ الجديدة على ذاكرة تبلغ طاقة استيعابها 32 غیغابایت وشاشة (Tone True)، بالإضافة إلى لوحة مفاتیح محسنة من الجیل الثالث للكتابة بشكل أكثر سهولة.

كما تدعم النسخ الجدیدة بصمة (ID Touch)، ومكبرات الصوت الاستریو الدینامیكیة، ونظام التبرید الھادئ المصمم من أبل.

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وأوضح المصدر أن أبل تتوقع أن تكون أجهزتها الجديدة أسرع بـ70 بالمئة عن النسخ السابقة.

ومن المنتظر أن تحدث الشركة الأميركية أجهزتها الأخرى، آيباد وآيفون، خلال الأشهر القليلة المقبلة من العام الجاري.