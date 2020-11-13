تراند اليوم : انفجار في مصنع للكيماويات قرب مطار القاهرة بالعاصمة المصرية

وقع انفجار في أحد مخازن البتروكيماويات قرب مطار القاهرة الدولي سمع دويه في مناطق شرقي العاصمة المصرية.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم الجيش المصري الخميس إن الانفجار وقع جراء ارتفاع درجة حرارة الجو.

وأضاف أن المخازن تابعة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، وأنه تم الدفع بعربات الحماية المدنية وجرت السيطرة على الحريق ومحاصرته.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني قوله إن 12 شخصا نقلوا للمستشفى بعد الانفجار.

وقال محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، إنه تم نقل مصابين إلى مستشفى السلام بطريق الإسماعيلية.

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وكانت مصادر أمنية قالت لبي بي سي إن الانفجار وقع في خزانات وقود تابعة لمصنع بتروكيماويات تابع لوزارة الانتاج الحربي.

ونفت وزارة الطيران المدني وقوع الانفجار داخل المطار، وأكدت أن حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي ومنتظم .

وذكرت مصادر مسؤولة إن تحقيقا سوف يفتح بشأن أسباب الحادث.

وأوضحت المصادر أن السلطات اتخذت كافة الإجراءات الاحترازيه لضمان سلامة حركة الطيران.