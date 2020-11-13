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تراند اليوم : فنان مصري شهير ينفعل بعد إعلان زواجه من بطلة فيديوهات خالد يوسف: ملعون أبوكم

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انفعل فنان مصري شهير بعدما أعلنت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي زواجه من إحدى بطلات مقاطع الفيديو الخاصة بخالد يوسف.

شن الفنان محمد عز هجوما شرسا على الزاعمين بزواجه من الفنانة بعد تداول صور تفيد زواجه منها.

وقال "عز" في بيان عبر صفحته بـ"فيس بوك" : إشاعة .. أنا متزوج الحمدلله من سنين كتير وعايش لبيتي و زوجتي وأولادي ربنا يخليهم ليا.

وأضاف: ملعوب أبو السوشيال ميديا اللي خلت ناس قذرة تستحل حرمات حياة الناس لمجرد لم شوية فولورز و لايكات.

واستدرك: الصورة المنتشرة من كواليس مشهد الحلم في مسلسل الأب الروحي الجزء الثاني.

الكلمات الدلائليه
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