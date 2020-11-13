تراند اليوم : بعد الفيديو المشين .. منى فاروق: هؤلاء الفنانون يخافون الظهور معي في أي مكان

عادت الفنانة منى فاروق لإثارة الجدل من جديد وذلك بعد حديثها عن أزمة المقاطع المخلة التي تعرضت لها قبل أشهر بطريقة غير مباشرة .

وأعلنت منى فاروق عن عمل جديد تقوم به في دبي ، موضحة أسباب ذلك في مقطع فيديو قائلة: فيه ناس كتير خايفة تظهر معايا في فيديو واحد.

وفي وقت سابق من هذا العام، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من إلقاء القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، وذلك بتهمة ارتكاب فعل فاضح بعدما تمّ تداول فيديو مشين لهما زعم أنهما كانتا فيه مع المخرج خالد يوسف.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقاطع فيديو جنسية للفنانتين والتي انتشرت بكثافة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحري تم التوصل إلى أن الممثلتين

ظهرتا فعلا في مقاطع مخلة وهما تطمحان للوصول إلى المزيد

من الشهرة، وتم القبض عليهما بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

