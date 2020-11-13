تراند اليوم : فنانة مصرية مارست المتعة الثلاثي تظهر عارية الصدر على شواطئ دبي

عادت الفنانة المصرية التي أحدثت ضجة كبيرة عقب تسريب فيديوهات مخلة لها تمارس المتعة الثلاثي مع فنانة أخرى ومخرج شهير، لإثارة الجدل بعد ظهورها في فيديو مثير أمس من على أحد شواطئ دبي ليلًا.

وظهرت الفنانة المصرية منى فاروق وهي تقف على أحد الشواطئ داخل قرية سيايحية على ما يبدو في دبي، بينما يقوم أحد الأشخاص بتصويرها وهي تنزل إلى المياة ليلًا مرتدية بنطلون جينز، بينما كانت ترتدي بلوزة تظهر صدرها لعدم ارتدائها ملابس أسفل البلوزة "المخرمة".

ونالت منة فاروق على هجوم متابعيها الذين ما برحوا أن وجهوا إليها اتهامات بعدم التعلم من الفضيحة التي طاردتها بعد ظهروها مع الفنانة شيما الحاج والمخرج خالد يوسف وهم يمارسون الجنس الجماعي، والتي ألقى القبض عليها بسبب هذا الفيديو واستمر حبسها عدة أشهر قبل أن يتم الإفراج عنهما بكفالة مالية.