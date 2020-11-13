تراند اليوم : بيزنس إنسايدر: كم ورقة نحتاج لطباعة الإنترنت كاملًا على الورق؟

المشرق / وكالات

كشفت دراسة حديثة أنه يمكن للمرء طباعة الإنترنت بأسره باستخدام 136 مليار ورقة بمقاسات 8×11.

إذا قمت بوضع هذا العدد من الأوراق فوق بعضها البعض لحصلت على عامود يبلغ طوله حوالي 8300 ميل! (على فرض أن سمك كل ورقة يبلغ 0.0039 بوصة).

توصَّل كل من جورج هاروود وإيفانجلين والكر، وهما طالبان في جامعة ليسيستر في المملكة المتحدة؛ إلى الرقم أولاً عبر تقدير عدد الأوراق الذي سنحتاجه لطباعة كل صفحات موسوعة ويكيبيديا، حيث يتطلب ذلك 70859865 ورقة.

ثم استنتجا الرقم النهائي بشكل تقديري باعتبار عدد صفحات الإنترنت والذي يبلغ حوالي 4.5 مليار صفحة، قاموا بتعديل العملية الحسابية بسبب الحجم المتغير لصفحات الإنترنت، واكتشفوا أن الأمر يتطلب عددًا كبيرًا جدًا من الورق لطباعة الإنترنت بأسره. لكنه عدد يمكن حسابه.

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لم يتوقَّفا عند هذا الحد. بل تقدَّما خطوة أخرى بحساب عدد الأشجار اللازم لإنتاج 136 مليار ورقة.

وذكرا في تقريرهما: «إن اللب المستخدم في إنتاج الورق يمكن صناعته من أشجار الخشب اللين بما في ذلك شجر البتولا والبلوط، وأيضًا من أشجار الخشب الخشن مثل التنوب والصنوبر، ومن الممكن الحصول على ما يقرب من 17 رزمة من الورق من كل شجرة قابلة للاستخدام».

ثم حوالي 500 ورقة في كل رزمة. بعد ذلك، يتطلب الأمر فقط حسبة سريعة لمعرفة أن الأمر يحتاج إلى 16 مليون شجرة لطباعة 136 مليار ورقة من مقاس 8×11.