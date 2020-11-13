تراند اليوم : ديزني تطرح منتجات "حرب النجوم"

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المشرق / وكالات
تبدأ كبرى متاجر التجزئة ومتاجر ديزني بأنحاء العالم في بيع أول منتجات خاصة بالفيلم الجديد من سلسلة أفلام حرب النجوم "ستار وورز: ذا فورس أويكنز" بعد منتصف ليل الرابع من سبتمبر.
وأعلنت شركة والت ديزني عن هذه الخطط قبل عطلة غير رسمية في الرابع من مايو تعرف بين الجماهير باسم يوم حرب النجوم.
وقال محللو وول ستريت إنه من المتوقع أن تقفز مبيعات منتجات (ستار ووزر) مع طرح فيلم (ذا فورس أويكنز) في 18 ديسمبر وهو أول فيلم يصدر خلال عشر سنوات من السلسلة الشهيرة.
وقالت ديزني في بيان إنه في الرابع من سبتمبر ستفتح متاجر ديزني ومتاجر التجزئة الأخرى مبكرا لبيع منتجات تتراوح بين دمى وكتب وتذكارات وكتب إلكترونية وملابس وإكسسوارات للموضة.
وحثت الشركة الجمهور على توثيق تسوقهم في الرابع من سبتمبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واشترت ديزني شركة لوكاس فيلم المنتجة لأفلام (ستار وورز) مقابل 4.05 مليار دولار عام 2012.
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