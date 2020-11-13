تراند اليوم : دعماً للشعب الفلسطيني..دراج إيطالي يقطع 5 آلاف كم حاملًا علم فلسطين

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المشرق / اسطنبول / وكالات
قطع دراج إيطالي 5 آلاف كيلومترا، من روما إلى إسطنبول، على ظهر دراجته الخاصة، حاملًا على ظهرها علم فلسطين.
وحمل الإيطالي "أندريا دي بلاسيو"، علم فلسطين دعما للشعب الفلسطيني، مارّا في جولته تلك بفبسلوفينيا، وكرواتيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وألبانيا، واليونان، في رحلة استغرقت منه حوالي شهرين ونصف.
وقال دي بلاسيو لوكالة "الأناضول" إنه قام برحلته دعما للشعب الفلسطيني الذي "يعشقه"، مؤكدا أن على الجميع دعم ذلك الشعب في نضاله من أجل الحرية.
وأعرب الدراج عن رغبته في قضاء بقية عمره في فلسطين، قائلا إنه يشعر بالحزن لعدم قدرته على تحقيق تلك الرغبة، مزمعًا عقده على قضاء عدة أيام في إسطنبول، ومن ثم التوجه إلى فلسطين وقضاء 10 أيام هناك.
ودعا الجميع للتفكير في الظروف التي يعيش بها الشعب الفلسطيني تحت الحصار والتضييق الذي يستهدف دفعه لمغادرة بلاده.
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