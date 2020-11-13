تراند اليوم : الموسيقى الهادئة وغسل اليدين يساعدان على التخلص من التوتر

المشرق / وكالات

كشفت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن بعض الأساليب التي يمكن اتباعها للتخلص من التوتر والقلق الذي يواجهه معظم الناس بشكل يومي، خاصة أثناء ساعات العمل.

ومن أبرز تلك الأساليب وأسهلها غسل اليدين بالماء الدافئ، فوضع اليدين في الماء الدافئ يساعد على تهدئة الجهاز العصبي، لذا ينصح الخبراء بتكرار ذلك كل ساعتين خلال اليوم.

كذلك ينصح الخبراء بالاستماع للموسيقى الهادئة للتخلص من التوتر، إذ تساهم في تخفيف الضغط العصبي، وتؤثر إيجابياً على الصحة النفسية.

ولا تقتصر فوائد تناول السلطات على الصحة الجسدية فقط، بل تساعد أيضاً في تخفيف التوتر، وذلك من خلال حركة المضغ التي تساعد على تخفيض مستوى هرمون الكورتيزول، كما أن الخضراوات خاصة الكرفس تساعد في علاج التوتر ومكافحة الأرق.

وللتخلص من القلق والطاقة السلبية التي تصاحبه ينصح الخبراء بالرسم على الورق، فالرسم يمنح الدماغ فرصة للراحة، كما يساعد على تحسين المزاج.

أما أبسط الطرق للتخلص من التوتر والقلق فهو من خلال التخلص من الحذاء لبضع دقائق، فذلك يساعد على الاسترخاء وينشط الدورة الدموية.