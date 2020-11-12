تراند اليوم : طفل "6 سنوات" يضحي بحياته لينقذ أمه من الاغتصاب!

غزة-الخليج 365:

قالت صحيفة الإنديبيندينت البريطانية إن طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات لقي مصرعه أثناء محاولته إنقاذ أمه من الاغتصاب في جنوب أفريقيا.

وذكرت الصحيفة أن امرأة تدعى "سيغوموتو غارسكيب" كانت توصل ابنيها "ثابيسو" 8 سنوات، وكوتلوانو 6 سنوات إلى المدرسة بعد أن تأخرا عن الحافلة التي تقلهما، وأثناء ذهابهم وقبيل وصولهم للمدرسة، اعترض طرقهم رجل وضايقهم وطلب منهم مالا، وبعد رفض المرأة إعطاءه المال طرحها أرضا وحاول اغتصابها، فبدأ الابن الأصغر بالصراخ وضرب المعتدي بقدميه محاولا إنقاذ والدته.

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وفي تلك الأثناء هربت المرأة مع ابنها الأكبر باتجاه الطريق العام لطلب المساعدة من المارة، لكن أحدا لم يستجب لها وحين عودتها لمكان الحادثة وجدت المجرم قد خنق ابنها الأصغر ومن ثم ذبحه بواسطة قنينة مكسورة.

واعتقلت الشرطة الجاني البالغ من العمر 32 عاما وقدم للمحاكمة، وتظاهر سكان محليون مطالبين بإلحاق أشد العقوبات بالمجرم.

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