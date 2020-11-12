تراند اليوم : الفنان التونسي "صابر الرباعي" يغني لفلسطين برام الله ويتمنى "تحرير القدس"

رام الله-الخليج 365:

للحب والرومانسية ولفلسطين، شدا الفنان التونسي صابر الرباعي، مساء الجمعة، على مسرح مدينة "روابي" شمالي رام الله، وسط الضفة الغربية، متمنيا "تحرير القدس والغناء في كل فلسطين".

وطل "الرباعي" على جمهوره بأغنيته الشهيرة "ببساطة"، قبل أن يخاطب جمهور قائلا "يعجز الكلام للتعبير عن ما يجول في النفس، أنا اليوم هنا بين أهلي وأصدقائي وعشاقي في فلسطين".

وأضاف "جئتكم من تونس إلى هذا الجمهور الرائع، أنتم الحصن المنيع أنتم الإصرار والتحدي (..) أنتم شعب فلسطين أكثر الشعوب صبرا تتحدون الصعاب لبناء دولتكم، إن شاء الله آتيكم والقدس محررة ونغني في كل فلسطين".

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وتابع "أنا هنا على مسرح مدينة روابي، هذا العمار المذهل، هذا المسرح لا يضاهيه أي مسرح في الوطن العربي بهذا الحجم والترتيب".

وقال "عندنا في تونس مسرح قرطاج وفي الأردن مسرح جرش وفي لبنان مسرح بلعبك، وهنا في فلسطين مسرح روابي، وأنا فخور كوني أول فنان عربي يغني هنا".

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وغنى الرباعي الملقب بـ"أمير الطرب العربي" العديد من الأغنيات أبرزها: "يا عسل"، "يلا"، "على نار" و"برشا"، ومجموعة من الأغاني التونسية.

وشهد مسرح "روابي" تفاعلا مع المطرب الرباعي وفرقته الموسيقية التي يقودها المايسترو، قيس الميلتي.

ويتسع مسرح روابي نحو 15 ألف نسمة، بحسب القائمين عليه، وقدر عدد حضور حفل الرباعي بنحو 12 ألف من الضفة الغربية والقدس وفلسطيني 48 (إسرائيل).

وكان وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو، لفت في مؤتمر صحفي عقده بمدينة روابي أمس الأول الخميس، إلى "أهمية تواصل المثقفين العرب مع الشعب الفلسطيني، ويكون هناك مشهد ثقافي عربي ندعمه جميعاً بكل إمكانياتنا، وبكل السبل من أجل أن يكون هذا المشهد قادراً على مواجهات كافة التحديات التي يواجهها شعبنا".

وقال بسيسو: "الثقافة إحدى ركائز الصمود الوطني الفلسطيني، وإحدى الحصون المنيعة لحماية الرواية والتراث وأيضاً لصون المستقبل، فالثقافة بدورها الطليعي في المجتمع، تحرص على مد الجسور مع عمقنا العربي، ومع الأصدقاء في العالم".

وأضاف: زيارة الفنان صابر الرباعي وإحيائه حفلاً في فلسطين، إنما هي رسالة منه بأنه بيننا، يتقاسم معنا الهواء والخبز والوقت، وليطل علينا بفنه الراقي، وفيها أيضاً رسالة من فلسطين إلى المثقفين والفنانين العرب في كافة مجالات الإبداع لدعوتهم ليكونوا بيننا هنا في فلسطين".

وينظم حفل الرباعي شركة "مسار" الخاصة التي تتخذ من مدينة رام الله مقرا لها، وهي واحدة من الشركاء في بناء مدينة روابي التي تعد أحدث مدينة فلسطينية، حيث بدء ببنائها قبل ستة أعوام، وبدء السكن فيها حديثا.

وتضم المدينة مدارس وجامعة، ومساجد ومتنزهات ومراكز صحية، وفق معايير حديثة.