تراند اليوم : طريقة خفض الضغط المرتفع بسرعة

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طريقة خفض الضغط المرتفع بسرعة سهلة وبسيطة، حيثُ أنّ مرض ضغط الدم يعد من أخطر الأمراض المُزمنة التي يتعرّض لها العديد من الأشخاص بسبب بعض من المشاكل الصحيّة التي تواجه الإنسان خلال حياته اليومية، ويعرف ضغط الدم على أنه القوة والقدرة على دفع الدم إلي الأوعية الدموية إلي كافة أنسجة الجسم، وتعرف هذه العملية بالدورة الدموية التي يقوم من خلالها القلب بضخّ الدماء منه الي كافة اجزاء الجسم بشكل منتظم، وذلك من خلال انقباض وانبسط عضلة القلب، وفي هذا الجمهور سنطلعكم على طريقة خفض الضغط المرتفع بسرعة.
كيفية خفض الضغط المرتفع بسرعة
ويمكنكم متابعينا الاعزاء اتباع بعض من الطرق والخطوات الهامة والصحية في علاج خفض ضغط الدم بشكل سريع، ومن هذه الخطوات:
- خفض ضغط الدم المرتفع عن طريق النظام الغذائي: الوجبة التي تحتوي على الحبوب الكاملة والفاكهة والخضروات ومنتجات ألبان قليلة الدهن تستطيع خفض ضغطك بمقدار 14 ملم زئبقي، خصوصا حينما تحتوي الوجبة علي كمية قليلة من الدهون المشبعة والكوليسترول، وتغيير النظام الغذائي عادة ما تكون الطريقة الأولى المتبعة لخفض ضغط الدم، وقد يكون التأثير تدريجيًا إذا لم تفعل شيئًا سوى موازنة نظامك الغذائي، لكن إذا كنت تركز على تناول الأطعمة التي عرف عنها أنها تخفض ضغط الدم وترفق ذلك مع تغيير في أنشطتك ونمط حياتك، ضغط دمك سينخفض أسرع بكثير، وبعد أن تخفض ضغط دمك إلى الحد الذي يجب أن يكون عليه، يمكنك أن تستمتع من وقت لآخر بقالب من الحلوى أو البسكوت، لكن عليك أيضا أن تسعى جاهدًا ألا يكون هذا نظام غذائك غالب الوقت لكيلا يرتفع ضغط دمك مرة أخرى.
- قلل من تناول الملح: الصوديوم هو العدو الطبيعي المسبب لارتفاع ضغط الدم، انخفاض بسيط في الصوديوم الذي تتناوله قد يخفض ضغط دمك بمقدار 2-8 ملم زئبقي.
- اشرب حليبا قليل الدسم أو منزوع الدسم: الحليب مليء بالبوتاسيوم والكالسيوم، وكلاهما يتسببان في خفض ضغط الدم. منتجات الألبان تحتوي أيضا علي فيتامين د، الذي قد يساعد أيضا في هذا.
- اشرب شاي الكركديه: الشاي العشبي الذي يحتوي على كركدية يستطيع خفض ضغط دمك بسرعة وبشكل مذهل إذا شربت ثلاثة أكواب بشكل يومي.
- تناول عصير التوت البري: يستطيع كأس من عصير التوت البري أن يخفض ضغط دمك بمقدار كفاءة كأس من النبيذ.
- تناول الفواكه والخضروات: في حين أن الفاكهة والخضروات جزء مهم من الوجبة المتوازنة عامةً، بعضها لديه قدرة ملحوظة علي خفض ضغط الدم.
- شرب ماء جوز الهند: ماء جوز الهند غني بالبوتاسيوم والمعادن والعديد من المغذيات الأخرى التي لها أثر في خفض ضغط الدم.
- تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة: الشوكولاتة في المجمل غنية بالفلافانول. هذه المواد تحفز الأوعية الدموية علي التوسع أكثر، ولذا تخفض ضغط الدم.