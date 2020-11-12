تراند اليوم : اكلات تقوي الذاكرة

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قد شارف الفصل الدراسي على الانتهاء، وبتنا على أعتاب الامتحانات النهائية سواء في المدارس والمراحل الدراسية المختلفة أو في الجامعات والمعاهد والكليّات، ونجد الكثير من الطلبة يعانون من ضعف في الذاكرة وقلة الحفظ، وارتفاع معدل النسيان، هذا يعود لأسباب متعددة قد يكون أبرزها الضغط النفسي، وأيضا تكدس المادة الدراسية في وقت قصير وعدم متابعة الدراسة أولاً بأول، وليس على صعيد الدراسة فحسب بل نجد الكثير من الناس يتعرضون لكثرة النسيان وفقدان القدرة على التذكر وذلك بسبب ضغوطات الحياة في البيت والعمل والمسؤوليات التي لا حدود لها، هذا كله يزيد من حالة التوتر التي يعيشها الفرد فتتسرب المعلومات من الذاكرة، لذلك نحن بحاجة إلى تغذية صحيّة تعمل على تقوية الذاكرة وتزيد القدرة على التركيز، والآن سنضع بين أيديكم اكلات تقوي الذاكرة.
اكلات تقوي الذاكرة
- الجزر المبشور مع القليل من زيت الزيتون، حيث يعمل الجزر على تنشيط المخ والذاكرة لاحتوائه على فيتامين “c” وعنصر المنجنيز، يتوجب اعطاء هذه الاكلة للطفل بشكل يومي كي تثمر نتائجها.
- الليمون أو عصير الليمون فهو يعمل بدوره على مد الجسم بالطاقة وزيادة القدرة على الاستيعاب والانتباه والتركيز، حيث أن عصير الليمون يساعد على تهدئة الأعصاب ويمكننا تحضير ليمونادة من عصير الليمون والعسل معاً، بحيث يتم حفظها في زجاجة وخضها للحصول على خليط قوي، وهذا يعطى كوب صغير يوميا للطفل ويفضل في الصباح الباكر على الريق.
- تناول مجموعة من المكسرات، حيث إن طبق صغير من الجوز واللوز والفستق والفول السوداني يعمل على تقوية الذاكرة، كما أنه يعمل على تنشيط المخ، فالجوز يعد مقوي لخلايا الدماغ، وهذه المكسرات تعطى يوم بعد يوم وتكون بكميات تناسب الطفل وتفضل ان تكون بدون ملح.
- كوب من الزنجبيل بالعسل، له قدرة قوية على تنشيط الجسم ومساعدة الدماغ على حفظ المعلومات واستنباط افكار جديدة كما أنه يعمل على تدفق الدم للمخ، مما يسمح بدخول كمية كبيرة من الأكسجين لخلايا الدماغ، ويتم تحضيره بغلي الزنجبيل الطازج مع ملعقة من العسل حتى تفور ويمكن اضافة القليل من عصير الليمون للكوب لتحسين الطعم تعطى على الاقل 3 مرات خلال الاسبوع للطفل.
- البيض منشط للذاكرة، حيث ان صفار البيض يحتوي على مادة الكولين التي تقلل من مخاطر الاصابة بالزهايمر، لكن تذكر ان هنالك اطفال لا يتقبلون طعم البيض ويجب عدم اجبارهم على تناوله، يعطى كوجبة مرتين في الاسبوع.
- قطعة من الشوكولاتة تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ وتحتوي على مادة الكافيين التي تساعد على ابقاء الدماغ يقظاً، والافضل ان تعطى من النوع المرّ القليل الدسم، ويفضل تناولها من 2-3 مرات خلال الاسبوع.
- السبانخ مصدر غني بحمض الفوليك وفيتامينات E و K التي تحارب ضعف الذاكرة مع تقدم العمر، بالإضافة إلى القرنبيط والملفوف فلها قدرة عظيمة في تقوية الذاكرة، ايضا ننصح بالبروكولي لنفس الفائده ويجب تناول كل صنف كوجبة كاملة من 5-6 مرات على مدار الشهر .