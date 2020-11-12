تراند اليوم : اكلات تقوي الذاكرة

قد شارف الفصل الدراسي على الانتهاء، وبتنا على أعتاب الامتحانات النهائية سواء في المدارس والمراحل الدراسية المختلفة أو في الجامعات والمعاهد والكليّات، ونجد الكثير من الطلبة يعانون من ضعف في الذاكرة وقلة الحفظ، وارتفاع معدل النسيان، هذا يعود لأسباب متعددة قد يكون أبرزها الضغط النفسي، وأيضا تكدس المادة الدراسية في وقت قصير وعدم متابعة الدراسة أولاً بأول، وليس على صعيد الدراسة فحسب بل نجد الكثير من الناس يتعرضون لكثرة النسيان وفقدان القدرة على التذكر وذلك بسبب ضغوطات الحياة في البيت والعمل والمسؤوليات التي لا حدود لها، هذا كله يزيد من حالة التوتر التي يعيشها الفرد فتتسرب المعلومات من الذاكرة، لذلك نحن بحاجة إلى تغذية صحيّة تعمل على تقوية الذاكرة وتزيد القدرة على التركيز، والآن سنضع بين أيديكم اكلات تقوي الذاكرة.

اكلات تقوي الذاكرة