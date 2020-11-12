تراند اليوم : شروط الحجامة للرجال

شروط الحجامة للرجال، معروف ان الحجامة من الامور المستحب القيام بها، وهي من ضمن العلاجات الطبيعية التي تنتشر في انحاء العالم بالاخص في الوطن العربي، حيث يستخدمها الكثير من الرياضيين المشهورين، والتي تساعدهم على اخراج الدم الفاسد من الجسم والامراض وما شابه، لهذا هناك العديد من الشروط الواجب توافرها من اجل القيام بالحجامة للرجال، وهذه الشروط من المهم تواجدها لكي يستطيع الرجال عمل الحجامة بكل سهولة، لذلك سوف نقوم في مقالنا بالتعرف على اهم شروط الحجامة للرجال كاملة، وما هي الاوقات المستحب القيام بها بالحجامة لكي تستطيعوا التعرف على اهم شروط الحجامة للرجال والنساء.

ما هي الحجامة

الحجامة تعتبر علاج طبيعي يقوم بمص وتسريب الدم عن طريق استعمال الكؤوس ويكون بطريقتين الحجامة الرطبة، والحجامة الجافة، وهي طريقة طبية قديمة كانت تستخدم لعلاج كثير من الامراض وقد حث عليها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وتعتبر جزء كبير من الممارسات الطبية التقليدية في العديد من المجتمعات، الا انه بعد ان انتشر الطب الغربي في بلاد العالم اجمع،

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اهم شروط الحجامة للرجال

هناك العديد من الشروط الخاصة بالحجامة للرجال قبل وبعد الحجامة، وهذه الشروط التي يجب تواجدها لاهميتها، لذلك سوف نقوم عبر هذا الجمهور بالتعرف اكثر على شروط الحجامة للرجال .

شروط ما قبل الحجامة: يفضل أن تكون بعد بلوغ سنّ العشرين. تعمل الحجامة مرة واحدة كل سنة، إلا في حالة كان يعاني الشخص من أمراض فيجوز له أن يحتجم كل شهر. يستحب أن تعمل الحجامة على الريق. يوصى بالنوم بشكل كافٍ والتزام الراحة قبل القيام بالحجامة. يمنع تناول مشتقات الحليب.



شروط ما بعد الحجامة: تجنّب تناول الأطعمة المحتوية على الدهون لمدة 24 ساعة على الأقل، وتناول الوجبات الخفيفة، والإكثار من تناول الخضروات والفواكه التي يسهل هضمها. الابتعاد قدر الإمكان عن مسببات القلق، والتوتر، والانفعال، والامتناع عن شرب السوائل الباردة. تجنّب التدخين. تجنّب تعرّض الجرح للهواء؛ للحد من تلوثه بالجراثيم والميكروبات. التزام الشخص المحتجم الراحة التامة، وينبغي عدم ملازمته للأعمال المرهقة له والتي يكون فيها بذل جهد. بعد المحتجم عن الأطعمة الغنيّة بالبهارات والتوابل لمدة ثلاث ساعات. حرص المحتجم في حال كانت أكثر من جلسة للحجامة على الالتزام بها؛ لتعود عليه بالفائدة والتحسن. اللجوء لله تعالى بالصلاة والسجود والدعاء له بالشفاء والصحّة والعافية.



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