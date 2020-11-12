تراند اليوم : طريقة خفض الحرارة عند الاطفال الرضع

طريقة خفض الحرارة عند الاطفال الرضع من المهم أن نتعرف عليها، حيث يُعد ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال من اخطر الامراض التي يصاب بها الطفل، وهي من الأمراض التي تظهر أعراضها على الفور، وأشار العديد من الأطباء إلي خطورة ارتفاع درجة الحرارة عند الطفل وخاصة الرضيع.

ان ارتفاع الحرارة بشكل عام تنتج عند تناول بعض من المشرُوبات الباردة جدًا أو تناول المثلجات بكافة أنواعها، ومن أعراضها التعب الشديد وصداع مُستمر في الراس، وفي هذا الجمهور سنتعرف وإياكم على افضل طريقة خفض الحرارة عند الأطفال الرضع.

كيفية خفض الحرارة عند الاطفال

يوجد العديد من الطرق التي تُساهم في خفض حرارة الجسم بشكلٍ سريع، وهي من الطرق التي اوصى بأتباعها العديد من الأطباء ومن هذه الطرق.

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الحرص على تهوئة الغرفةحتى لو كان الطقس باردا، وحافظوا على درجة الحرارة لتصل الي معدلها الطبيعي 22 درجة مئوية بداخل الغرفة، كذلك ننصح بأن يشرب الطفل الكثير من السوائل لمنع اصابته بالجفاف، ومن المفضل اعطاؤه مشروبا باردا.

بعد تناول الطفل لدواء خفض اللحرارة يجب علينا ان ننتظر مرور نصف ساعة على الاقل بعد اعطائه الدواء قبل القيام بقياس الحرارة مرة اخرى، وذلك من اجل اتاحة وقت كاف للدواء كي يبدا فاعليته، ومن الضروري قراءة وفهم النشرة الطبية المرفقة بالدواء قبل استخدامه، وذلك من اجل الحفاظ على مدة زمنية كافية بين الجرعات، ولكي تعطوه الجرعات وفق الحجم الموصى به منعا لظهور الاثار الجانبية.

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