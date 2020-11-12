غطاس مصري يرفض الخروج من الماء بعد كسره الرقم القياسي العالمي

حقق الغطاس المصري صدام الكيلاني رقما قياسيا جديدا، وذلك بعد كسره الرقم القياسي العالمي لأكبر مدة غطس تحت الماء.

وأكد الدكتور عادل طاهر، مدير طب الأعماق جنوب سيناء، والمشرف على فريق متابعة الغطاس صدام الكيلاني، أن البطل مستمر في غطسته رغم تعرضه لبعض المضاعفات الصحية.

وأشار طاهر، إلى أن الحالة الصحية له بشكل عام مستقرة، وتجري متابعته على مدار الـ24 ساعة.

وقال مدير طب الأعماق، إن الغطاس المصري نجح في الغطس تحت الماء بمنطقة اللايت هاوس في مدينة دهب لمدة ١٢١ ساعة، وبذلك تمكن من كسر الرقم القياسي العالمي، لكنه مُصر على استكمال الغطس لتحقيق رقم عالمي جديد، بالغطس 150 ساعة، ورفض الخروج قائلًا: "أقترب من تحقيق حلمي لدخول موسوعة جينيس العالمية". وفق موقع مصراوي

يُذكر بأنه جرى تصميم سرير له تحت الماء للنوم عليه، وارتدى بدلة غطس صناعة مصرية .