مفاجأة غير متوقعة كانت تنتظر محمد عساف في شهر العسل

توجه النجم الفلسطيني محمد عساف برفقة زوجته ريم عوده إلى لندن لقضاء شهر العسل هناك، وذلك بعد مضي حوالي الـ3 أشهر على زواجه، لتنتظره هناك مفاجأة لم تكن في الحسبان، حيث أعلنت السلطات في لندن الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا .

واضطر عساف وزوجته إلى الالتزام بالحجر لمدة أسبوعين في الفندق، حيث ظهر في فيديو له عبر إنستغرام يقول أنه وزوجته سينتظران لأسبوعين قبل أن يعاودا التحرك والتنقل بحرية والتمتع بوقتهما. وفق إيلاف

كما كشف عساف عن وجود استعدادات لطرح أغنية عراقية جديدة فور عودته لدبي في مطلع ديسمبر.