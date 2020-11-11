تراند اليوم : مسلسل قيامة عثمان الحلقة 33 مترجمة للعربية الثالثة والثلاثون

يذهب عثمان ليستعيد قلعة كاجهيستار في أحداث الحلقة 33 من مسلسل قيامة عثمان الموسم الثاني، دون الاكتراث لأمر أخيه قائد المحاربين صافجي بالتاني بالأمر مما يدفع بصافجي للأمر بالقبض على عثمان بعد عودته من المعركة.

مشاهدة الحلقة 33 الثالثة والثلاثون من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 33 من بطولة بوراك أوزجيفيت والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، كارالار ، ويتم عرضه على قناة آى تي في التركية .

وتدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث أبناء الغازي ارطغرل.

وتقع أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.