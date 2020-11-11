تراند اليوم : شاهد نت عود اخضر الحلقة 9 التاسعة .. مسلسل عود أخضر الحلقة 10 ( الحلقة العاشرة) الجديدة

نتابع معكم كلاكيسيات مسلسل عود اخضر الخليجي لنقدم لكم في هذا اليوم ملخص الحلقة الجديدة من مسلسل عود أخضر وفيها، نتقل بسام لشقة خاصة وساعده ابن خالته مؤيد في تجهيزها طالبا منه أن يخرج من الحالة السيئة التي يعيش فيها.

و لم يتخلص بسام من ذكرياته مع صديقه طارق وحكى لمؤيد كيف أن طارق لم يكن مجرد صديق بالنسبة له بل كان أكثر من أخيه.

التحق طارق بالجامعة ليبدأ مرحلة جديدة في حياته سيحاول خلالها نسيان الماضي والتجهيز لمستقبله.

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