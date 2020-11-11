منوعات

تراند اليوم : شاهد نت عود اخضر الحلقة 9 التاسعة .. مسلسل عود أخضر الحلقة 10 ( الحلقة العاشرة) الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

نتابع معكم كلاكيسيات مسلسل عود اخضر الخليجي لنقدم لكم في هذا اليوم ملخص الحلقة الجديدة من مسلسل عود أخضر وفيها، نتقل بسام لشقة خاصة وساعده ابن خالته مؤيد في تجهيزها طالبا منه أن يخرج من الحالة السيئة التي يعيش فيها.

و لم يتخلص بسام من ذكرياته مع صديقه طارق وحكى لمؤيد كيف أن طارق لم يكن مجرد صديق بالنسبة له بل كان أكثر من أخيه.

 

التحق طارق بالجامعة ليبدأ مرحلة جديدة في حياته سيحاول خلالها نسيان الماضي والتجهيز لمستقبله.

 

اقرأ أيضاً

عذاري ورؤى ذهبن إلى أحمد وطلبتا منه المساعدة في حل مشكلة الأخيرة لكنه رفض ثم وافق بعد أن أقنعته عذاري بضرورة مساعدة صديقتها لظروفها الاجتماعية الصعبة.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"