تراند اليوم : كم أنفق الفلسطينيون على حفلة صابر الرباعي برام الله ؟

رام الله-الخليج 365:

قدر إجمالي إنفاق الفلسطينيون على حفلة صابر الرباعي التي أقيمت يوم الجمعة في مدرج مدينة روابي والذي يعتبر اكبر مدرج في الشرق الأوسط و يتسع لـ 15 الف متفرج بحوالي 2.240.000 شيكل.

ونشر الفنان التونسي صابر الرباعي ، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستقرام”، صورة له خلال حصوله على تكريم من رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، قبل إحياء حفله بفلسطين.

وعلق صابر على الصورة قائلاً: “معالي رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله مكرماً أمير الطرب العربي”.

كما نشر صورة أخرى، خلال المؤتمر الصحفي، مع وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور إيهاب بسيسو،و والسيدة منال زريق، استعداداً لتقديم حفله على المسرح الروماني بمدينة روابي.

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وشارك الفنان صابر الرباعي ، في إحياء حفلًا جماهيريًا ضخمًا في 13 أغسطس الجاري، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج في دورته الـ52، والذي يشارك فيه العديد من نجوم الفن العربي منهم، سميرة سعيد، والنجم العراقي كاظم الساهر، والنجمة اللبنانية نجوى كرم، والمطرب اللبناني ملحم بركات، والنجم المغربي سعد المجرد، والشاب خالد، والفنانة التونسية يسرى المحنوش.

وازدحم جدول حفلات الرباعي خلال الفترة الماضية بعدة لقاءات بحفلات جماهيرية في مهرجانات دولية في تونس والجزائر،وهران، صفاقس، الكازيف وغيرها، والتي كان آخرها مشاركته في مهرجان بنزرت.

وولد أمير الطرب العربي الفنان صابر الرباعي عام 1967 بمدينة صفاقس التونسية، فكانت انطلاقة صابر في عالم الفن منذ نعومة أظفاره في سن العاشرة حيث أثار انتباه الجميع وألهب صوته البريء الصّافي مشاعر التونسيين جميعا.

أصدر صابر أول ألبوماته “يالي بجمالك” عام 1991، وأصدر مؤخرًا ألبوم ” أجمل مختصر ” بجانب العديد من الألبومات أهمهم “أجمل نساء الدنيا “، و” أتحدى العالم “، و” علي جرى ” ” سيدي منصور”.

وفي أكتوبر 2009 اختارت اليونيسيف صابر الرباعي سفيرا للنوايا الحسنة من بلاد المغرب العربي،حصل صابر على العديد من الجوائز أهمها: أفضل مطرب عربي في لبنان 2004 عن ألبوم أتحدى العالم، وأفضل مطرب عربي في لبنان 2006 عن ألبوم أجمل نساء الدنيا، وأفضل مطرب عربي في الموريكس دور 2012 عن ألبوم صابر 2011، وأفضل مطرب عربي في مهرجان بياف 2015.

ويعتبر صابر أول فنان من جيله والرابع بعد عبد الحليم، أم كلثوم، وورده يقف على مسرح الأولمبياد الشهير في باريس في عام 2008 .