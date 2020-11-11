تراند اليوم : رئيس الوزراء الفلسطيني يكرم الفنان التونسي صابر الرباعي

رام الله-الخليج 365:

استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في مكتبه في رام الله الفنان التونسي صابر الرباعي.

ودعا الرباعي الفنانين العرب إلى زيارة الأراضي الفلسطينية والتواصل مع شعبها بغض النظر عن أي مصاعب أو انتقادات قد تعترض طريقهم.

وقال الرباعي في مؤتمر صحفي عشية إحيائه أمسية فنية على مسرح مدينة روابي الجديدة في الضفة الغربية: "هناك معاناة حتى نصل إلى هذه الأرض الطيبة مش كأي معاناة .. لما الواحد يفكر إنه رايح فلسطين شي صعب ولكن لما تكون الإرادة موجودة وتحب هذا البلد تسهل على نفسك معنويا هذه الطريق".

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وأضاف مخاطبا الحاضرين: "أعتبر نفسي تونسيا-فلسطينيا أتقاسم معكم الفرح والهواء والأكل والوقوف على طابور الجوازات والحواجز".

وسافر الرباعي بالطائرة من تونس إلى الأردن قبل أن يسلك طريقا بريا عبر معبر "الكرامة" الحدودي وصولا إلى الأراضي الفلسطينية.

ويعتذر فنانون عرب عن عدم الذهاب إلى الأراضي الفلسطينية بداعي خضوع المعابر والحواجز الحدودية المؤدية لها للسيطرة الإسرائيلية.

وقال الرباعي "حضور الفنانين العرب مهم جدا حتى نعطي انطباعا للآخرين أننا نحب الحياة وأن الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش ومن حقه أن يفرح. من حقه أن يشوف فناني بلده وكذلك الفنانين العرب."

وسيكون الرباعي أول مغن عربي يحيي حفلا فنيا على مدرج مدينة روابي الذي بني على طريقة المدرجات الرومانية ويتسع لما يقارب من 15 ألف شخص، وهو ما عبر عنه قائلا: "لي الشرف أن أكون أول فنان عربي يطلع على هذا المسرح".

ولاقى الرباعي استقبالا رسميا وشعبيا حافلا لدى وصوله. وقال وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو إن حضور الرباعي "رسالة إلى كل المثقفين العرب في السينما والمسرح والموسيقى .. وهذه دعوة مفتوحة ليكونوا بيننا في فلسطين في الفعاليات الثقافية التي تعزز صمودنا".