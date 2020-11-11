تراند اليوم : 8 أسباب تدمر العلاقة الزوجية..احذرها

الخليج 365- وصفي شهوان:

يقول المثل الغربي happy wife، happy life، ويعني ذلك بالطبع أن الزوجة الصالحة أقصر الطرق للسعادة الخالصة.. لكن يحدث في بعض الأحيان ما يعكر صفو الحياة الزوجية ويحولها إلى تعاسة دائمة.والأسباب كثيرة بعضها يتحمل مسؤوليته الرجال.

لكن بعضها الآخر تقع مسؤوليته على زوجات قد يدفعن أزواجهن للانفصال، دون قصد.واعتبر كلينتون باور خبير العلاقات الزوجية بمركز Clinton Power + Associates أن الرجال الذين يشعرون بأنهم لا يحظون بالتقدير اللازم من الطرف الآخر أو يسيطر عليهم إحساس بأن المشاكل ستدفنهم، أو يتأكدون بطريقة أو بأخرى أنهم كانوا ضحية لخيانة ولو حتى على مستوى المشاعر.

هؤلاء الرجال تحديداً هم الأكثر ميلاً للسير في طريق الانفصال الأسري، مهما كانت العواقب.ويقدم لنا الخبير باور أكثر 8 أسباب تضطر الرجال لهجر زوجاتهم وتفضيل الانفصال على الاستمرار معهن، مستعرضاً الخطوات الواجب اتخاذها من جانب الرجال الذين يرون أن علاقاتهم الزوجية وصلت إلى حافة الهاوية، في حال رغبوا في إصلاح ذات البين وإعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي، وهي كالتالي:

:1 - تقاعس المرأة أو رفضها بذل جهد أكبر لتلبية الاحتياجات والمتطلبات العاطفية لدى زوجها، مما يؤدي إلى تدهور العلاقة الزوجية. وبالمقابل للنساء ما عليهن من التدليل والحنان وتلبية رغباتهن، فإذا لمست المرأة تقصيراً من زوجها في هذا الجانب نبذت إليه عهدها واختارت طريق الانفصال

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.2 - يتطلب تحقيق الاستقرار الزوجي محاربة النزاعات اليومية والتقليل من المناكفات وعدم الاستسلام لها، وهو ما تفشل فيه الزوجات في بعض الأحيان فيقع الطلاق

.3 - توجيه النقد المستمر من طرف يشعر الطرف الآخر بعدم الأمان خاصة من الزوجة لزوجها، وحينئذ يكون الانسحاب أمراً لا مفر منه

.4 - هناك زوجات رغم سعادتهن الغامرة وبيوتهن العامرة يطالبن بالطلاق بشكل متكرر وأحياناً من دون مبررات، وهو ما يؤدي للانفصال أخيراً

.5 - تتعطل أحياناً عملية التواصل الإيجابي بين الزوجين بسبب كسل المرأة أو إحجامها عن التقارب الفعال مع الزوج، مما يدفع الرجل إلى إيجاد العقل الراجح والصدر الحنون خارج المنزل. فإذا وجد من يمنحه الألفة، تخلى بسهولة عن حياته الزوجية

.6 - الشعور بفقدان السلطة والسيطرة، والإحباط، والاكتئاب، واليأس من العلاقة الزوجية، كلها أمور تجبر الرجل على البحث عن حياة جديدة مع شخص آخر

.7 - الخيانة، حتى لو على مستوى المشاعر، من أكثر الأمور التي تقضي سريعاً على البيوت العامرة وفي لمح البصر.8 - أحياناً، تستهين بعض الزوجات بعِشرة السنين، فيشعر الزوج بالإهانة من ذلك السلوك، فيفضل البحث عن تجربة جديدة يجد فيها من يقدره.

8 - أحياناً، تستهين بعض الزوجات بعِشرة السنين، فيشعر الزوج بالإهانة من ذلك السلوك، فيفضل البحث عن تجربة جديدة يجد فيها من يقدره.