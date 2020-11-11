تراند اليوم : امراة تطعن زوجها أمام المارة.والسبب!! صور وفيديو

بكين- الخليج 365:

أقدمت امرأة في الصين على طعن زوجها في الشارع أمام المارة المتفرجين، حيث كانت الزوجة غاضبة بسبب خيانة الزوج.

وسال الدم من الزوج وتلطخت ملابسه وهو يتلوى على الأرض بينما وقفت الزوجة تنظر إليه.

وكان الزوجان يتخاصمان في الشارع للحظات ويشير كل منهما باتجاه الآخر قبل أن يبدأ الرجل بالتراجع خطوات إلى الخلف محاولا الابتعاد عن المرأة. لحقته الزوجة، وهي تحمل سكينا، وطعنته في الصدر .صرخ الرجل من الألم محاولا مرة أخرى الابتعاد عن زوجته.

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وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات فيديو مروعة.

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