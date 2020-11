تراند اليوم : بالفيدو والصور.. أشهر 10 أفلام تناولت عالم السحر.. “هاري بوتر" يستبعد

أشهر 10 أفلام تناولت عالم السحر.. “هاري بوتر" يستبعد

غزة/ الخليج 365:

استكمالاً لحديثنا عن عالم السحر والخدع الفنية، خاصةً حين يتداخل ذلك مع السينما، والحبكات الدرامية الممتعة، ها نحن مع ما تبقى من أشهر 10 أفلام تناولت السحر على الشاشة الكبيرة.

فيلم أمريكي-بريطاني-أيسلندي، يندرج تحت بند الفانتازيا الرومانسية العائلية، وهو إنتاج 2007، إخراج ماثيو فون، ومقتبس عن رواية من تأليف نيل جامن، أما البطولة فكانت لـ “كلير دينس، سينا ميلير، جيسون فليمينغ، مارك سترونج، بيتر أوتول، ميشيل فايفر، وروبرت دينيرو”.

وبرغم أن ميزانيته لم تتجاوز الـ88.5 مليون دولار، إلا أنه نجح في تحقيق إيرادات مرتفعة تخطت الـ135 مليون دولار.

اقرأ أيضاً

قصة الفيلم

تدور الأحداث في بلدة ريفية على حدود الأراضي السحرية، حيث قام شاب بوعد حبيبته بأن يبحث لها عن نجمة سقطت من السماء، من خلال مغامرة بعالم السحر الشيق.

فيلم مغامرات أمريكي، ثلاثي الأبعاد، إنتاج 2011. مُقتبس عن رواية The Invention of Hugo Cabret لبراين سلزنيك، سيناريو وحوار جون لوغان، أما الإخراج فهي لـ”مارتن سكورسيزي” والذي اشترك في الإنتاج أيضًا.

وقد جاءت بطولة الفيلم لـ”أسا بترفيلد، بن كينغسلي، ساشا بارون كوهين، كلوي موريتز، راي وينستون، إيميلي مورتيمير، كرستوفر لي، هيلين ماكروري، مايكل ستولبارغ، فرانسيس دي لا تور، ريتشارد جريفيثز وجود لو”.

استطاع الفيم تحقيق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، فمن الناحية الفنية أثنى النقاد على الفيلم وترشح العمل لــ11 جائزة أوسكار، فاز منهم بخمسة جوائز (أفضل تصوير سينمائي، أفضل تصميم إنتاج، أفضل تأثيرات بصرية، أفضل خلط للصوت، وأفضل مونتاج صوتي)، في حين فاز المخرج مارتن سكورسيزي عن الفيلم بجائزة الغولدن غلوب كأحسن مُخرج.

أما جماهيريًا فنجح الفيلم كذلك فى أن يُحقق جماهيرية عريضة، خاصةً وأنه يصلح لكل الأعمار، ويجمع بين الحبكة الدرامية الشيقة والمهارات الفنية التي تُميز مُخرج كمارتن سكورسيزي، وقد تجلى ذلك من خلال شباك التذاكر حيث جمع الفيلم إيرادات بلغت 185,033,215، في حين أن ميزانيته الأصلية لم تتجاوز الــ170 مليون دولار.

قصة الفيلم

تقع أحداث الفيلم في باريس وتحديدًا في عام 1930، وتدور القصة حول طفل يتيم يُدعى “هوجو” يعيش في محطة قطارات مزدحمة، لكنه لا يلبث أن يجد نفسه طرفًا في مُغامرة مُثيرة للغاية، حين يصبح عليه أن يقوم بحل لغز خاص بوالده، وإحدى الآلات الميكانيكية.

Oz the Great and Powerful

فيلم فانتازيا ومغامرة أمريكي، إنتاج 2013، إخراج سام رايمي وإنتاج جو روث، أما السيناريو والحوار فهو لـ”ديفيد ليندساي أبير وميتشل كابنر”، مُقتبسًا عن روايات الكاتب ليمان فرانك بوم، جاء العمل من بطولة كل من: جيمس فرانكو، ميلا كونيس، ريتشل وايز، ميشيل ويليامز وزاك براف.

العمل من إصدار والت ديزني، وعُرض بالسينمات بتقنيات الـ3D بقاعات الآيماكس، ما زاد من شعبيته، والإقبال عليه، ليُحقق إيرادات وصلت 491,911,825 دولار، في حين أن ميزانيته لم تتجاوز الـ200 مليون دولار.

قصة الفيلم

يحكي الفيلم قصة أحد شخصيات ديزني الكلاسيكية، ساحر أوز، الذي كان اسمه في الأصل أوسكار ديجز، وهو مجرد ساحر سيرك، موهبته محدودة وأخلاقه خاضعة للشك، يجد نفسه مُضطرًا لمغادرة كنساس والرحيل إلى”أوز” لعل الحظ يبتسم له فتتغير حياته، ويحصل على الشهرة والمال.

وهناك يلتقي بثلاث ساحرات لطالما انتظرن ذلك الساحر العظيم الذي سيُخلص أوز من الشر الكامن فيها، وحين يُقابلن أوسكار يُشككن بقُدراته، ولا يقتنعن أنه ذلك الرجل المُنتَظَر، ليصبح أمام أوسكار طريق من اثنين إما أن يرتقي عن شخصيته ويتحول من رجل عادي ومحدود القدرات إلى ساحر عظيم وإنسان أفضل، أو يعود أدراجه بخيبة الأمل، وتتوالى الأحداث.

Maleficent

فيلم فانتازيا أمريكي، إنتاج 2014، إنتاج والت ديزني، إخراج روبرت سترومبرغ، سيناريو ليندا وولفرتون وبطولة أنجلينا جولي. وقد صدر الفيلم بعدة صيغات هي 3D، RealD 3D، IMAX 3D، ليُحقق إيرادات هائلة وصلت إلى 754.3 مليون دولار، في حين أن ميزانيته الأصلية لم تتجاوز ال 180مليون دولار، وقد ترشح الفيلم لجائزة أوسكار وحيدة، هي أوسكار أفضل أزياء.

ولعل المُبهر في الفيلم هو الطريقة التي تناول بها القصة التقليدية للجمال النائم -فيلم الرسوم المُتحركة الشهير الذي عُرض عام 1959- إذ جاء هذا الفيلم بوجهة نظر مُغايرة، حيث رأى الأمور بعين الخِصم، ليُعلمنا درسًا هامًا جدًا، ألا نُصدق أي قصة إلا حين نستمع إليها من وجهة نظر طرفيها، فالحُكم على الأمور قد يتغير تمامًا فقط إذا أضفنا بعض التفاصيل للحدوتة.

قصة الفيلم

يحكي الفيلم القصة من أولها تمامًا، حيث كانت هناك فتاة جميلة وبريئة تُدعى ماليفسنت، تعيش في مملكتها بهدوء وسلام، وحين يُهدد الغُزاة المملكة تقف لنجدة وطنها بما تحمله من قوة تُرجع الغُزاة عن مسعاهم.

إلا أن ماليفسنت لم تعلم أنها بوقوعها في حُب بشري ستتعرض للخيانة والغدر بسبب الطمع في السلطة والمال، وهو ما يُدمر مملكتها، ويُحطم قلبها، لتتسم بعدها بالقسوة، وكنوع من الانتقام تُلقي ماليفسنت لعنة على الأميرة أورورا ابنة الملك الذي خانها وخرب حياتها، وتتوالى الأحداث.

Now You See Me

هذا الفيلم تحديدًا صدر له جزأين، الأول في 2013، والثاني هذا العام وهو حاليًا بالسينمات، فأما الجزء الأول فكان من إخراج الفرنسي لويس ليتيرير، وبطولة جيسي آيزينبيرغ، وودي هارلسون، آيلا فيشر، ديف فرانكو، مارك روفالو، مورغان فريمان ومايكل كين.

وبالرغم من الآراء المتفاوتة التي حظى بها الفيلم، إلا أنه حقق نجاحًا جماهيريًا هائلاً، فرغم ميزانيته التي لم تتجاوز الـ75 مليون دولار إلا أنه حقق إيرادات وصلت 351,723,989 دولار.

وتدور أحداث الجزء الأول حول أربعة من السحرة الموهوبين المعروفين باسم “الفرسان الأربعة”، والذين يقومون بعمل خدع سحرية وحيل عديدة مُثيرة، أبرزها كان قيامهم بسرقة أحد البنوك وتوزيع الأموال على الجمهور، وهوما يدفع الـFBI لمطاردتهم من أجل الإيقاع بهم.

استثمارًا لنجاح الجزء الأول صدر Now You See Me 2، إنتاج 2016، ﺗﺄﻟﻴﻒ بيت تشاريللى وإد سولومون، إخراج جون إم. تشو، أما البطولة لـ”دانيال رادكليف، وودى هاريلسون، مارك رافالو، جيسى ايزنبرج، مايكل كين، جاي تشو، ومورجان فريمان”، لتصبح الوحيدة التي تم استبدالها هي ايزلا فيشر إذ حلّ محلها ليزي كابلان.

أما القصة فتدور حول الفرسان الأربعة الذين يتم مُحاولة استغلال قُدراتهم من أجل تحقيق مصلحة ما لأحد الكبار، فيصبح عليهم تبرئة أنفسهم من خلال عرض شيق، ممتع ومثير.