تراند اليوم : بالفيديو: محمد عساف يتابع عادل المشوخي لكي يضحك

غزة-الخليج 365:

كشف الفنان الفلسطيني ونجم برنامج "أراب آيدول" للموسم الثاني الشاب محمد عساف عن رأيه بالفنان الكوميدي الشعبي عادل المشوخي.

وقال عساف في سياق إيجابيته على أسئلة متابعيه أثناء استخدامه لخدمة البث المباشر على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، "والله أنا بتابع عادل المشوخي مثلي مثل باقي الناس صراحة وأضحك عندما أرى ماذا يفعل وهذا أكثر شي يبسطني منه".

وأضاف عساف "ولكن أنا لست ناقد فني لأنتقد عادل المشوخي أو غيره من الفنانين في قطاع غزة والوطن العربي".

وتمنى أن يكون هناك اهتمام أكثر وأكبر في المواهب الفنية الحقيقة في غزة لاسيما الأصوات الفنية والفنانين.

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وأردف "لابأس في أن يكون هناك مجال من الفكاهة والضحك ولكن لا توصل لدرجة النقد".

وأكد عساف أنه يفرح كثيرًا عندما يرى شباب غزة لديهم الأمل الإبداع، مشيرًا أن هذا شي مهم جدًا ويجب أن يدعم بكافة الوسائل.

وأثار الفنان عادل المشوخي جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي فلسطينيًا بسبب ما يقدمه من أغانٍ كوميدية.