تراند اليوم : بعد 20 عاماً من اختطافها.. شقيقتان تلتقيان في مدرسة جنوب أفريقيا

افريقيا/ الخليج 365:

ما يقارب العشرين عاماً فإن قضية الاختطاف من مستشفى جنوب أفريقيا بقيت دون حل حتى غيرت الفتاة مدرستها، لكن شقيقتها تمكنت من التعرف عليها بسبب الشبه بينهما، واختبارات الحمض النووي أثبتت أن هذه هي الطفلة المفقودة.

السيدة التي اختطفت الطفلة في الثانية والخمسين من عمرها حكم عليها بالسجن لمدة عشرة أعوام بتهم الاحتيال والاختطاف ومخالفة قانون الأطفال.

زيفاني استمرت بالعيش مع زوج السيدة التي اختطفتها، بينما قالت السلطات إن الأخيرة تسببت بصدمة نفسية لا يمكن علاجها.

انتهى

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