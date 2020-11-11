تراند اليوم : بالفيديو .. هبة قطب : ممارسة العادة السرية خطأ والإفراط فيها خطأ

بالفيديو .. هبة قطب : ممارسة العادة السرية خطأ والإفراط فيها خطأ

القاهرة / المشرق / وكالات

اعتبرت الدكتورة هبة قطب، أستاذ العلاقات الزوجية، إن عدم ممارسة الشباب للعادة السرية خطأ والإفراط فيها أيضا خطأ وخطر على الصحة.

و قالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «شباب توك» تقديم الإعلامي جعفر عبد الكريم، المذاع على فضائية «D W»، أن العادة السرية نعمة من عند الله إنها موجودة خاصة لأصحاب الشهوة المرتفعة.

وأكدت أن الشهوة أنواع منها مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة، مشيرة إلى أن الشهوة عند الشباب أقوى من الفتيات بنسبة من 10 إلى 20 مرة.

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ودعت الشباب إلى ممارسة العادة السرية لأن عدم ممارستها يؤثر على صحة الشاب ولكن عند الاحتياج الشديد وفى حدود ضيقة.

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