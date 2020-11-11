تراند اليوم : بالفيديو : ربى عياش .. إعلامية فلسطينية تجمع بين جمال العقل والمظهر

غزة-الخليج 365:

ربى عياش ..الابنه الباره لفلسطين الأبية لحضورها ولكلماتها معنى وصدى واسع فهي الإعلامية والكاتبة الفلسطينية المبدعة والنابغة التي هي بحق طفرة في الإعلام الفلسطيني والعربي لما تتمتع به من ميزات فطرية ومكتسبة في مجال الصحافة والإعلام، هذا المجال الذي عشقته منذ عمر 12 عام وهي على مقاعد الدراسة. ربى عياش.. هي من مواليد 1993 في مدينة الجمال جنين. حاصلة على درجة الماجستير في الصحافة والإعلام الحديث من الجامعة الأردنية، وأيضا درجة البكالوريوس في الصحافة المكتوبة وعلم الاجتماع في جامعة بيرزيت في فلسطين. كانت ربى من المبدعين دراسياً على مستوى فلسطين إذ أنها حصلت على المركز الخامس في الثانوية العامة في محافظة جنين وبمعدل 98، عملت ربى في مجال الصحافة والإعلام منذ أن تخرجت عام 2013 كـ مراسلة ومحررة أخبار في وكالة وفا الفلسطينية، وبعد ذلك أكملت مسيرتها في مهنة المتاعب، إذ التحقت بالماجستير عام 2014، وعند تخرجها عام 2015 وبعد أن حصلت على درجة الماجستير عملت كـ معدة برامج ومساعد مخرج ومقدمة برنامج صباحي، كما أنها تدربت في منظمة صحافيون بلا حدود في السويد وأضف إلى ذلك تدربها في فضائية العربية في دبي. صدر لـ ربى مؤخرا أول كتاب لها في مسيرتها الطويلة والتي بدأت منذ عمر ال 12 عام بعنوان “مذكرات أنثى ضائعة” إذ يجمع -الكتاب- بين ثناياه العديد من النصوص الأدبية والنثرية والفلسفية أيضاً، بالإضافة إلى رسومات تعبيرية ليكون بذلك أول كتاب يضم كتابات ورسومات من إبداع المؤلف ذاته. ابتدأت مسيرة ربى بالكتابة والرسم حين كانت في عمر الـ 11 عاما، وتعلمت فنون الرسم مثل الـ “بوب أرت” و”الانيميشين” إضافة لتصميم الأزياء وبمفردها بجهد شخصي، وذلك عبر الكتب لتنمية موهبتها. بدأت مسيرة ربى الأدبية في نشر كتاباتها الأدبية بعمر 14 عام في عدد من المجلات المحلية ومنها مجلة بانوراما، ومجلة أصوات لمسرح الحرية ومجلة أقلامنا، حيث فازت بالمرتبة الأولى عن الكتابة الإبداعية وحصلت على المركز الأول في الرسم على محافظات الضفة الغربية. ربى أيضا ناشطة شبابية في مؤسسات محلية ودولية لحقوق الإنسان ومنذ عمر 12 سنة، ومن هذه المؤسسات، مؤسسة شارك الشبابي، مؤسسة “ريليف” ، مؤسسة رؤيا الفلسطينية، مؤسسة “كسر الحواجز”، و “بانوراما” وغيرهم من المؤسسات، وشاركت في دورة منظمة من جامعة “هارفرد” البريطانية في القانون والمفاوضات، كما شاركت مع مؤسسات أجنبية للدفاع عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا بعمر 13، كما تطوعت في مبادرة شبابية لإعادة تأهيل السجون الفلسطينية .