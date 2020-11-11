تراند اليوم : حساسية العين .. أسبابها وعلاجها؟!

غزة/ الخليج 365:

حساسية العين …ماهي..؟ اسبابها وعلاجها وكيف تحمى عيناك منها عيناك حمراء دائما ومليئة بالدموع

لا تستطيع ان تفتح عينك في ضوء الشمس

وتشعر بإحساس حرقه وانتفاخ في جفن العين

لابد انك تعانى من حساسيه العين. حساسيه العين تصيب العديد من الاشخاص

وبعض الكمادات الباردة على عينيك يمكن ان تشعرك بالراحة قبل ان تخرج من منزلك ولكن بالطبع لن تفييدك على المدى الطويل لذلك يجب ان تعرف مسببات الحساسية والعلاجات المتوفرة لمقاومه حساسيه العين

أعراض حساسية العين:

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احمرار في بياض العين او جفن العين من الداخل حرقه في العين ورؤيه مشوشه بعض الشيء ودموع كثيره

1- انتفاخ جفن العين

2- الحساسية للضوء وعدم القره على تحمله لماذا تسبب الحساسية احمرار العين؟ تحدث حساسيه العين عندما تتعرض العين لإحدى مسببات الحساسية بالنسبة لك قد يكون وبر حيوان اليف او حبوب اللقاح .تقوم خلايا موجوده في العين بإفراز ماده الهيستامين والنتيجة عيون حمراء مليئة بالدموع



نصائح هامة للمصابون بحساسية العين

1-لاتفرك عيناك عندما تكون مصابا بحساسيه العين قد يكون الامر مغرى ان تفرك عيناك عندما تشعر بالحرقة ولكن حاول ان تتجنب ذلك تماما وتوقف عن فرك عينيك لان ذلك يزيد من افراز العين للهيستامين ويزيد الامر سوء

2-قم بخلع عدسات العين عند اصابتك بالحساسية

3-تجنبى وضع مكياج العين 4-استخدم الكمادات الباردة لتخفيف حده الاعراض 5-اغسل يديك كثيرا لتجنب نقل مسببات الحساسية للعينين

انتهى