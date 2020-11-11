تراند اليوم : اسميتها فريحة 3 الحلقة 2 الثانية مسلسل "اسميتها فريحة" الجزء الثالث الحلقة 3

مسلسل اسميتها فريحة 3 مدبلج HD |مسلسل اسميتها فريحة الموسم الثالث(3) مدبلج - مشوار امير مدبلج | قصة مسلسل اسميتها فريحة الجزء الثالث(3) : فريحة فتاة يعمل والدها حارس عقار في منطقة راقية، ووالدتها تعمل خادمة بأحد المنازل، تطلق والدتها عليها اسم فريحة أملا في أن تصبح ذات حظ وفرح طوال حياتها، تكبر فريحة وتدخل الجامعة، وهناك تبدأ مشكلتها في كذبها على صديقاتها بأنها من عائلة ثرية، وتتعرف إلى أحد الزملاء الأثرياء وتتعلق بحبه، وتتوالى الأحداث في صراع داخلي وخارجي والتمزق بين الكذب والحقيقة.

اسميتها فريحة مسلسل تلفزيوني درامي تركية تم انتاجه من طرف ميد يابيم (Med Yapım). وقد بث المسلسل علي قناة شو تي في (Show TV) وكتبت من قبل الثنائي ميليلس سيفليك وسيرما يانيك. وتدور قصة المسلسل حول فتاة شابة وجميلة اسمها "فريحة يلماز" وهي ابنة بواب لإحدى العمارات. تذهب إلى جامعة حيث يدرس أيضاً شاب وسيم اسمه "أمير صراف أوغلو"، الذي لا يقع في الحب عادة لكثرة تعلق الفتيات به، حتى وقع في حب فريحة للوهلة الأولى.

ويتكون المسلسل من ثلاتة أجزاء اخرها مسلسل يدعى مشوار أمير وغابت فيه نجمته هازال أو فريحة التى اعتذرت عن المشاركة، بعد أن بدأت بالعمل في تصوير مسلسل جديد. وقد دبلج المسلسل إلى اللغة العربية باللهجة السورية من بطولة جغطاي أولوسوي و هازل كايا.

المشاهدة من هنا