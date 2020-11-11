شاهد: الفنانة عائشة عطية تصدم جمهورها بإعلان حملها دون زواج

أثارت الفنانة التونسية، عائشة عطية، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة تعلن خلالها عن حملها بالشهر الرابع دون زواج ناتجة عن قصة علاقة حب تخلى عنها الطرف الآخر.

وصدمت عائشة عطية، المجتمع التونسى والعربى، بعد أن صارحت جمهورها بحملها، مشيرة إلى أنه أقامت علاقة مع حبيبها، ولكن تخلى عنها.

وطلبت عائشة عطية، من المجتمع أن يرحمها هي وابنتها التي أطلقت عليها اسم "مايا"، مؤكدة أنها أخطأت فى ارتكاب هذا الفعل الشائن، متسائلة: "لكن ما ذنب الطفلة أن ينتقم الناس منها ويطلقون عليها اسم "ابنة حرام"؟.

وأضافت عطية: "اليوم أنا قررت نعلن على الحمل متاعى، خارج نطاق الزواج، أنا فى الشهر الرابع، حكايتى ماهيش بعيدة على حكايات قبلى، وان شاء الله عندى طرف أمل متصيرش بعدى، أنا حبيت راجل وعدنى بالزواج، وعشنا قصة حب من طرفى أنا، وحبلت منه أما مشا وخلانى، محبنيش ومنعرش بش يستعرف ببنتى والا لا". وفق "اليوم السابع".



وتابعت عائشة عطية: "بالقانون أكيد بش إكون بوها، أما قدام الناس وقدام عائلتى فى مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمنى ولا بش يرحم بنتى، وأنا قادرة اليوم نعيشها، وكان جيت منجمش، نرماها فىSOS ڤمرت"، مضيفة: "اللى عملته أنا غالط، أما متحكموش عليا، والا على طفلة اغتصبوها والا على صغير جا فى "الحرام"، كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر".



وكشفت عائشة: "بنتى بش نسماها "مايا"، منعرش شنوا مصيرها، أما انت كمرا خلى مصيرك خير منى حب، أما استحفظ على روحك، عيش أما أعرف حدودك، مترميش روحك، أمان متعيشش القلق إلى أنا نعيش فيه كل يوم ومخبيته".



يذكر أن عائشة عطية، هى ممثلة ومغنية تونسية، ولدت يوم 8 فبراير عام 1991، عرفت بصورها الجريئة، ولديها أكثر من 2 مليون متابع عبر حسابها الشخصي "إنستغرام"،

وبدأت عائشة عطية، مشوارها الفنى كمغنية، وكان أشهر أدوارها شخصية "نجلاء عامرى" فى المسلسل التلفزيونى التونسى "ناعورة الهواء" بجزئيه الأول والثانى.