تراند اليوم : الافتاء المصرية فيروس كورونا: الساعة اقتربت وعلى البشر الاستعداد للقاء الله (شاهد بالفيديو)

القاهرة - الخليج 365

أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤلات مستخدمي التواصل الإجتماعي، هل تفشي الأوبئة مثل فيروس كورونا الذي اجتاح العالم من علامات الساعة أم لا.

وتحدث الدكتور علي فخر أحد شيوخ دار الإفتاء المصرية، عن أبرز علامات الساعة ظهرت، مشيرةا إلى قرب قيامها بعد حدوث عدد كبير من علاماتها .

وأوضح الدكتور فخر في فيديو نشرته دار الافتاء ، أنّ الحديث عن علامات الساعة الكبرى واسع وكبير، وهناك الكثير من علامات الساعة ظهرت، فمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد ذاته من علامات الساعة، ومنذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا ظهرت الكثير من علامات الساعة.

وأكد الدكتور فخر: "الساعة اقتربت، ولذلك يجب على الإنسان الاستعداد للقاء الله وألا ينشغل الإنسان بالدنيا عن الله".

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علامات الساعة الكبرى :-

من ناحيته قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا عدد من الحقائق عن قيام الساعة، وأن من عظمة يوم القيامة أن كثرت العلامات والأمارات التي تكون بين يديه تمهيدًا لحدوثه.

وأوضح من خلال صفحته على "فيس بوك" أن العلماء قسموا علامات الساعة إلى علامات صغرى وعلامات كبرى، فالصغرى عبارة عن مظاهر تحدث للمجتمعات الإسلامية والعالمية، ومن العلامات الصغرى، ومنها: يكون السلام للمعرفة، وعدم تحري الرزق الحلال، تقارب الأسواق دلالة على كثرة التجارة وفشوها، تباهي الناس في المساجد وتفاخرهم بها وبأثاثها وزخرفتها، وتمني رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- وذلك عند عموم الفتن وغربة الدين.

وأضاف أن من العلامات الصغرى أن يلقى الشح وينتشر بين الناس فيبخل كل بما في يده، صاحب المال بماله والعالم بعلمه والصانع بصناعته وخبرته، وقتل الناس بعضهم بعضًا بدون هدف، ويُكرَم الرجل مخافة شره لا لفضله وكرامته، وعقوق الأم وطاعة الزوجة في غير طاعة الله، وعقوق الوالد، وطاعة الصديق في غير طاعة الله، وارتفاع الأصوات في المساجد، وتكثر الشرطة وذلك لزيادة الفساد، وتقديم الرجل لإمامة الناس في الصلاة لجمال صوته وإن كان أقل القوم فقهًا وفضلًا، وبيع الحكم، أي: تُنال المناصب بالرشوة، والاستخفاف بالدم.

وتابع أن منها كذلك فشو القلم وكثرة التصانيف والتأليف، وأن يكون الولد غيظًا، وذلك لكثرة عقوقه لوالديه وجلب المشاكل لهما فيغيظهما في كل وقت، ويكون المطر قيظًا، أي أنه يكون عذابًا بدلا من أن يكون خيرًا ورحمة، ويتعلم لغير الدين، أي ابتغاء منصب أو وظيفة أو مال يكتسبه، ظهور التَّرف وحياة الدعة في الأمة الإسلامية.

تمني الموت لكثرة الفتن، من العلامات التي تحدث عنها جمعة بالإضافة إلى أن يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه حبة خردل من إيمان، تحاصر العراق ويمنع عنها الطعام والمساعدات، وتحاصر الشام، الموت الجماعي بالأوبئة والطواعين وغيرها كطاعون عمواس في زمن عمر، والحروب العالمية، فتح بيت المقدس، وبعثة النبي وموته.

ومن العلامات التي ذكرها ظهور الفساد، وترك الدين، وقلة العقل، وقلة العلم، وشيوع ذلك بين الناس، وأن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وإسناد الأمر إلى غير أهله، قلة العلم وظهور الجهل، وكثرة القتل، وشرب الخمور وتسميتها بغير اسمها، وكثرة الزنا والخنا، ولبس الرجال الحرير، ائتمان الخائن وتقريبه، وتخوين الأمين.

ومنها كذلك حسب المفتي السابق ظهور الفحش والتفحش، اتخاذ المساجد طرقًا، ويظهر الموت فجأة، ظهور الفتن وعموم شرها، وكثرة الزلازل، وكثرة القتل، وتداعي الأمم وتكالبها على أمة الإسلام كما تتكالب الأكلة على قصعتها، والتماس العلم عند الأصاغر، ظهور النساء الكاسيات العاريات، وظهور أقوام معهم أسواط كأذناب البقر يضربون الناس بها، وتصدُّر السفهاء وتكلمهم في الأمور العامة للناس.