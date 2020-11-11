تراند اليوم : نتائج مناظرة الستاغ

- 1/2
- 2/2
نتائج مناظرة الستاغ ،على اثر التسجيل الالكتروني في مناظرات الانتداب الخارجي لسنة 2019، قامت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بدعوة المترشحين المسجلين في مناظرة «أعوان التسيير»
مناظرات الانتداب الخارجي لسنة 2019
-مرحلة تكوين الملفات : مناظرة أعوان التسيير
على اثر التسجيل الالكتروني في مناظرات الانتداب الخارجي لسنة 2019، قامت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بدعوة المترشحين المسجلين في مناظرة «أعوان التسيير»
تاريخ التسجيل (من 16 ماي إلى 05 جوان 2019)
لتقديم ملفاتهم قصد دراستها و التثبت من البيانات المضمنة باستمارة الترشح و تطابقها مع شروط المناظرة .
لمزيد من التفاصيل الرجاء الضغط على الرابط أسفله :
للإطلاع على نتائج مرحلة تكوين الملفات
إضغط هنا للدخول
طباعة استمارة الترشح