منوعات

تراند اليوم : نتائج مناظرة الستاغ

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements


نتائج مناظرة الستاغ ،على اثر التسجيل الالكتروني في مناظرات الانتداب الخارجي لسنة 2019، قامت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بدعوة المترشحين المسجلين في مناظرة «أعوان التسيير» 
 

مناظرات الانتداب الخارجي لسنة 2019
-مرحلة تكوين الملفات : مناظرة أعوان التسيير

على اثر التسجيل الالكتروني في مناظرات الانتداب الخارجي لسنة 2019، قامت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بدعوة المترشحين المسجلين في مناظرة «أعوان التسيير» 

 تاريخ التسجيل (من 16 ماي إلى 05 جوان 2019)

 لتقديم ملفاتهم قصد دراستها و التثبت من البيانات المضمنة باستمارة الترشح و تطابقها مع شروط المناظرة  .

لمزيد من التفاصيل الرجاء الضغط على الرابط أسفله :

للإطلاع على نتائج مرحلة تكوين الملفات

 إضغط هنا للدخول

طباعة استمارة الترشح

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"