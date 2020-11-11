تراند اليوم : نتائج البكالوريا ٢٠٢٠ سوريا .. نتائج البكالوريا ٢٠٢٠ سوريا حسب الاسم الثلاثي

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ظهرت نتائج البكالوريا في سوريا للعام 2020 الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب والطالبات رسميا عبر موقع وزارة التربية الوطنية في سوريا.

حيث يبحث الكثير من طلاب البكالوريا عن موعد اعلان نتائج امتحانات البكالوريا 2020 ، وروابط مباشرة لنتيجة البكالوريا للعام 2018 بشكل رسمي.

وزارة التربية والتعليم في سوريا أكدت أن نتائج امتحانات البكالوريا في سوريا أصبحت متاحة، بعد انتهاء عمليات الرصد والتدقيق النهائي لدرجات الطلاب والطالبات في سوريا لامتحانات البكالوريا.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2020 برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy.

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1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه

http://moed.gov.sy/site/

2) موقع علوم للجميع:

https://www.3lom4all.com/syria-results/

3) موقع سورية الآن:

http://syriannow963.com

4) موقع طلابنا التعليمي:

http://tollabna.com