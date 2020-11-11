شكرا لبحثكم عن خبر جمال يفوق الوصف .. شاهد تغيير جذري في ملامح نسرين طافش بسبب ستايل ولون شعر جديد ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في ظهور جديد في اطلالة غير متوقعة أبهرت النجمة السورية نسرين طافش الجمهور عبر حسابها الرسمي في موقع انستجرام بعد مشاركتها لهم مقطع فيديو من احدى صالونات التجميل وتصفيف الشعر .

وظهرت طافش بمكياج قوي أبرز معالم جمال وجهها وشعر أشقر اللون اعتمدته طافش في اطلالاتها الجديدة ضمن الفترة الشتوية القادمة

وعلقت طافش على الفيديو بقولها: “يومكم سعادة و جمال”

وأثنى الجمهور على اطلالة طافش الجديدة واللوك الجميل الذي اعتمدته في تغيير لون شعرها بعد اعتياد الجمهورعلى شعر نسرين الأسود الغامق في ظهوراتها واطلالاتها المتكررة

والجدير بالذكر ان طافش كانت احتلت الترند في الوطن العربي باطلالاتها الجذابة وفساتينها المنمقة على السجادة الحمراء الخاصة بفعاليات مهرجان الجونة في دورته الرابعة

كما يشارالى ان نسرين كانت قد شاركت في بطولة مسلسل ختم النمر رفقة أحمد صلاح حسني وانتهى عرض مسلسلها الوجه الآخر الذي شاركت في بطولته رفقة النجم ماجد المصري منذ عدة أيام ؟