شكرا لبحثكم عن خبر لن تصدق.. في المملكة مُعلمة تغتصب تلميذها وتهدده بالقتل (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قضت محكمة بريطانية، بالسجن عامين لُمعلمة أجبرت أحد تلاميذها على إقامة علاقة مُحرمة معها. وأوضح تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية، والذي ترجمته "صدى"، أن المعلمة (25 عامًا) أجبرت التلميذ (15 عامًا) على الانضمام إلى فصل الفنون القتالية حيث قبلته. وأكد التقرير أنها أخذته في منزل أحد الأصدقاء لاغتصابه، ثم كتبت له رسالة تهديد بالقتل بعدما اكتشفت أنه بدأ علاقة مع فتاة في مثل عمره.

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