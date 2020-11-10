شاهد: حمو بيكا يعتذر للفنان هاني شاكر من داخل نقابة المهن الموسيقية

نشرت وسائل إعلام مصرية اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، يظهر اعتذار مطرب المهرجانات حمو بيكا لمجلس نقابة المهن الموسيقية والفنان هاني شاكر على تجاوزاته السابقة.

وقال بيكا عبر حسابه بموقع فيسبوك :" "أنا من سنة جيت النقابة عملت فيديو، وحاليًا بعمل فيديو من نقابة الموسيقيين بـ اعتذار للأستاذ هاني شاكر وبتأسف وأنا آسف".

واضاف بيكا:" أنت أستاذنا الكبير واتعلمنا على أغنياتك، وبتأسف لجميع أعضاء المجلس بكامل ما قصدتش أي حاجة، وتانى مرة بتأسف ليك ومش قصدي .. آسف كبير لأعضاء المجلس .. بحبك كلكم."

يذكر أن قدم المحامي ياسر قنطوش وكيلا عن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بلاغا ضد محمد محمود مصطفى محمد الشهير بحمو بيكا، للنيابة العامة رقم 13350 بتاريخ 23 أكتوبر لعام 2019، موجها له عدة تهم فيها، منها اقتحام منشأة عامة، وهى نقابة المهن الموسيقية، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، بالإضافة إلى تهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.

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وخلال التحقيقات، حضر بيكا أمام النيابة رفقة محاميه، واستمعت إلى أقوال بيكا فيما هو منسوب إليه، وبعد انتهاء التحقيقات قررت النيابة تحويل القضية إلى محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية للنظر فيها.

ترجع بداية الواقعة، بعدما قررت نقابة الموسيقيين عدم إعطاء التصريح لحمو بيكا بالغناء في حفل بمدينة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل، ما دعا مطرب المهرجانات لنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من داخل مقر النقابة، هاجم فيه الفنان هاني شاكر وأعضاء النقابة.

ونشر بيكا فيديو لايف من داخل نقابة الموسيقيين، حيث هاجم فى الفيديو نقابة الموسيقيين ونقيب الموسيقيين هاني شاكر، وقال بيكا في الفيديو: "محدش هيقدر يمنعني من الغنا غير الموت، ولو على الحبس أنا مش خايف والمرة الجاية هننزل وهنقول مش عايزين هاني شاكر، ومش معترفين بالفن بتاعك، والمرة الجاية هيكون في شتيمة وقلة أدب ومش هحلكوا وهاجي أعملكم ثورة".

وأكد الفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أن الحكم الصادر اليوم من محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا" بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه؛ لاتهامه بسب وقذف نقابة المهن الموسيقية، هو انتصار للنقابة ومجلسها وكل العاملين بالنقابة والشئون القانونية وكل أعضاء الجمعية العمومية.

وقال شاكر فى بيان اصدرته نقابة المهن الموسيقية : إن الحكم جاء بعدما تابعت الشئون القانونية فى نقابة الموسيقيين ما قام به "حمو بيكا"، حينما سب النقابة والعاملين بها، وهدد بحرق النقابة، وقامت بتحريك دعوى قضائية ضده، بعدما أهان النقابة، واتهم أعضائها بأنهم مرتشين، وهدد بحرق النقابة وضرب الأعضاء، مشددًا على أن الحكم دليل على مكانة وهيبة النقابة.