الاكثر متابعة اليوم - تأجيل محاكمة وزيري في قضيته مع هيفا

أمرت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، بتأجيل محمد وزيري حبيب الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، بتهمة النصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه، لجلسة 14 ديسمبر المقبل.

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كانت محكمة أسرة قصر النيل رفضت الدعوى المٌقدمة من الملحن والمنتج ابمصري محمد وزيري، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، خصوصاً أنه لم يقدم مستند رسمي يثبت الزواج رغم تأجيل جلسات المحكمة لأكثر من مرة.

الوزيري تقدم بتِلك الدعوى محاولًا إثبات الزواج أمام المحكمة بعد اتهام هيفا له بسرقة أموالها وعقارتها.

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