شاهد: شيرين توضح حقيقة انفصالها عن حسام حبيب

انتشرت شائعات انفصال المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، بشكل كبير بين وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة خلاف بينهما.

وتصدر خبر انفصال شيرين عن زوجها حبيب، محرك البحث "غوغل"، منذ مساء امس الاثنين حتى اليوم، تفيد بانفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، حيث انتشرت الشائعات أن هناك خلافا كبيرا دب بين شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب، وأنهما بالفعل انفصلا. وفق "اليوم السابع".

ومن جانبها، نفت شيرين خبر طلاقهما من خلال تغريده على حسابها الشخصي "تويتر"، قائلت: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التى تخرج فيها شائعات ضد الفنانين شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب تفيد بطلاقهما، وانفصالهما، حيث ظهرت من قبل نفس الشائعة، وحرصت شيرين على نفيها، وكذلك الفنان المقرب من الزوجين أحمد سعد.

من ناحية أخرى، تخطت أغنية "مش قد الهوى" التى طرحتها النجمة شيرين عبدالوهاب في أبريل الماضي، الـ 9 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من ‏كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم.