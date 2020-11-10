بطريقة وحشية.. أطلقوا عليها النار وطعنوها بعينيها

فقدت شابة تدعى خاطرة البالغة من العمر (33عاما)، عينيها نتيجة تعرضها لإطلاق نار من قِبل 3 مجهولين على دراجة نارية، بعد أن غادرت مكان عملها في مركز للشرطة بإقليم غزنة وسط أفغانستان، وطعنوها بسكين في عينيها.

واتهمت الفتاة والسلطات المحلية مسلحي طالبان بالوقوف وراء الحادثة، لكن الحركة نفت ضلوعها في الهجوم، وترددت أنباء عن أن المهاجمين تحركوا بناء على معلومات من والدها الذي عارض بشدة عملها.

وفي حوار مع الشابة خاطرة، قالت: "سألت الأطباء لماذا لا أستطيع رؤية أي شيء؟ قالوا لي إن الضمادات ما زالت على عينيّ بسبب الجروح. لكن في تلك اللحظة، أدركت أن عينيّ سُلبتا مني".

وأضافت لـ"رويترز": "كنت أتمنى لو خدمت في الشرطة عاما واحدا على الأقل. لو أن هذا (الحادث) حدث بعد ذلك (عملها) لكان الأمر أهون. لكنه حدث بعد فترة قصيرة جدا. تحقق حلمي لثلاثة أشهر فقط".

ولم يتسبب الهجوم في فقدان بصر خاطرة فحسب، بل أضاع أيضا حلما كانت قد ناضلت من أجل تحقيقه، وهو أن يكون لها عمل مستقل، حيث كانت قد التحقت بشرطة غزنة للعمل في إدارتها الجنائية قبل بضعة أشهر. وفق "سكاي نيوز".

ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن الهجوم على خاطرة يشير إلى توجه متزايد للرد بعنف في أحيان كثيرة على عمل المرأة، لا سيما في المناصب العامة، وفي هذه الحالة تحديدا، ربما أشعل عمل خاطرة في الشرطة غضب طالبان.