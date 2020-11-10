تراند اليوم : لوحة نتائج المركز الجامعي ميلة

لوحة نتائج المركز الجامعي ميلة ،تباشر جامعة ميلة الجزائر الاعلان الرسمي عن نتائج امتحانات طلابها للفصل الدراسي الثاني من العام 2020، عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت .

حيث طالبت ادارة الجامعة من جميع طلابها المنتسبين لها بضرورة تفقد الموقع الالكتروني للجامعة ، والتعرف على النتائج التي يتم الاعلان عنها يوميا ، بشكل مستمر من خلال رقم الطالب الجامعي .

رابط لوحة نتائج المركز الجامعي ميلة من خلال ( الرابط التالي ) .

المركز الجامعي لميلة هو مؤسسة عمومية ذات طابع علمي ثقافي، تتمتــع بالاستقلال المعنوي والمالي ويهدف إلى توفير تكوين علمي ونوعي للطلبة في ميادين مختلفة. تم إنشاؤه بموجب المرسوم التــنفيذي رقم 08-204-المؤرخ في 09 جويلية 2008 .