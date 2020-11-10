زوج عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان

نفى الفنان السابق أحمد كمال زوج الممثلة المصرية عبلة كامل، وأبو ابنتيها، شائعة إصابتها بمرض السرطان، مؤكداً بأن حالتها الصحية جيدة للغاية، ولا تعانى من أي أمراض مثلما ذكر البعض، واصفا ما كتب عنها بالكذب والخداع.



وأضاف كمال فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، إنه فوجئ بهذه الأخبار الكاذبة على السوشيال ميديا مثل باقي الناس، وهو ما جعل هاتفه لا يتوقف عن المكالمات الهاتفية للاطمئنان على والدة ابنتيه.



وتابع كمال، أن الفنانة عبلة كامل ستعود للوسط الفني قريبا، ولكنها تنتظر فقط السيناريو الجيد، مضيفاً:"حسبى الله ونعم الوكيل فيما يطلقون حولها الشائعات الكاذبة".



وتتميز الفنانة عبلة كامل، بأنها ممثلة تلقائية وصادقة وبسيطة فى أدوارها المختلفة سواء الكوميدية والمرأة الشعبية والفتاة البسيطة، وتمتلك عددا كبيرا من الأعمال فى السينما والدراما.