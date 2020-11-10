شكرا لبحثكم عن خبر توقعات العرافة ليلى تصيب .. طلاق الفنانة نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم إثر قضية مقتل الشاب السوري في منزلها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

على امتدادت الساعات الماضية تداولت مواقع أخبارية خبر طلاق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من زوجها الدكتور فادي الهاشم.

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وقد باتت قصة عالمة التوقعات ليلى عبد اللطيف، مع توقع طلاق نانسي عجرم من زوجها الدكتور فادي الهاشم، مثل قصة إبريق الزيت، تتكرر سنوية ولا تتحقق، علما بأن نانسي وزوجها الدكتور فادي يؤكدان مرارة وتكرارا، من خلال علاقتهما الأسرية على مدى الحب الجامع بينهما. وقد اعتادت نانسي هذا التوقع الذي لم تعد تعيره اهتماما.

فالخبر الذي انتشر حاليا، بحسب بعض المواقع، زاد اتساعا بأن نانسي سوف تطلق من زوجها، حتى لو أنجبت منه طفلا ثالثا، بحسب توقع عبد اللطيف، كما أن فادي قد غادر منزله الزوجي، وبات طلاقهما حتمية، وفق ما ذكرت المواقع .