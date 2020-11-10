شكرا لبحثكم عن خبر الكلية الحربية السودانية تفضل حفيد نائب الرئيس بعد ترديد الصرخة الحوثية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم أحد الطلاب اليمنيين الدارسين في الكلية الحربية في السودان على ترديد "الصرخة الحوثية" في ساحة الكلية أثناء تأدية الطلاب التمارين العسكرية في طابور الصباح

وأفادت المصادر أن الطالب ( ع.ك) قام بترديد شعار الحوثي المعروف بالصرخة أمام زملائه وهيئة التدريس وعمادة الكلية مما أثار استفزاز وغضب عمادة الكلية ليتخذوا بعد ذلك قرار فصل الطالب من الكلية كونه جاهر بولائه للحوثي في دولة تصنف ضمن دول تحالف دعم الشرعية في اليمن في الحرب الدائرة مع جماعة الحوثي منذ أكثر من ست سنوات

وتقول المصادر أن وزير الدفاع محمد علي المقدشي بعث رسالة إلى أحمد الشعناء الملحق العسكري لبلادنا في الخرطوم تطالبه سرعة مراجعة قيادة الكلية الحربية وإعادة الطالب للدراسة فيها الا ان الشعناء رفض ذلك، ليتفاجئ بعد ذلك باتصال من مكتب نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر ابلاغه العمل على اعادة الطالب للدراسة في الكلية

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وذكرت المصادر أن الطالب من ضمن الطلاب الوافدون للدراسة قبل عامين على حساب وزارة الدفاع في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليآ

واضافت المصادر أن الطالب ( ع.ك) ينتمي إلى مديرية الحدا محافظة ذمار وهو حفيد اللواء علي الكليبي الملحق العسكري بسفارتنا في الأردن وحفيد علي محسن الأحمر ابن إحدى بناته

وفي سياق ردود الأفعال اعتبر ناشطون ما يحدث استخفاف بدماء الشهداء ممن واجهوا المليشيات الانقلابية الحوثية وان اختراق وتغلغل عناصر محسوبون على جماعة الحوثي في صفوف الشرعية سوى ممن تقلدوا مناصب عسكرية أو مدنية في الحكومة الشرعية أو ممن ينتفعون منها كطلاب دارسين في الخارج يعمل على خدمة الحوثي خصوصا ممن سُند لهم مناصب عسكرية في صفوف قوات الشرعية وهم يؤدون ولائهم لزعيم جماعة التمرد الحوثية

وتقول المعلومات أن علي محسن نائب الرئيس هو من يوجهه إصدار قرارات لمثل هؤلاء.