الاكثر متابعة اليوم - هيفا هل تصالحت مع حبيبها وزيري؟

انتشرت خلال الساعات الماضية، شائعات عن الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، حول تصالحها مع مدير أعمالها محمد_وزيري، وأنهما شوهدا ليلة السبت وهما يسهران مع مجموعة من الأصدقاء في ملهى ليلي في الشيخ زايد.

هيفا ردت على تلك الشائعات قائلة:

(أولا هو مازال مسجون منذ 4 شهور على ذمة التحقيقات ثانيا: منذ ساعات وحتى هذه اللحظة التي اكتب فيها التويتة هناك جلسة محكمة تعقد حالا ويترافع فيها ضده الأساتذة المحامين المستشار ياسر قنطوش والدكتورة رانية المناوي ثالثا والأهم: هيدا الخبر من سابع المستحيلات إنه يحصل.. رابعا أنا بلبنان).

يأتي هذا بعدما جدد قاضي المعارضات في محكمة 6 أكتوبر، حبس المنتج المصري محمد_وزيري، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بتهمة سرقة أموال الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي.

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كانت محكمة أسرة قصر النيل رفضت الدعوى المٌقدمة من الملحن والمنتج ابمصري محمد وزيري، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، خصوصاً أنه لم يقدم مستند رسمي يثبت الزواج رغم تأجيل جلسات المحكمة لأكثر من مرة.

الوزيري تقدم بتِلك الدعوى محاولًا إثبات الزواج أمام المحكمة بعد اتهام هيفا له بسرقة أموالها وعقارتها.

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