تراند اليوم : معلومات عن مرض الربو والوقايه منه

مرض الربو مرض يصيب الصدر فيسبب ضيق في التنفس مع كحة شديدة وعدم تحمل رائحة الدخان فعمد استنشاقها يزيد من الحساسية والالتهاب الصدري فيعاني منها الكثير من الكبار والصغار مسببة لهم القلق وعدم المقدرة على النوم ليلا حيث انها تشتد في ساعات الليل فالربو هو مرض التهابي مزمن يصيب المجاري الهوائية ويتصف بأعراضه المتنوعة ومتكررة الحدوث عند الاقتراب من مسبباته او العوامل التي تؤدي لتهيجه والتي سنذكرها في مقالنا لهذا اليوم وسنركز عن كيفية الوقاية منها.مع اشتداد الربو الاصابة به يصاحبه كحة شديدة وتتحول لسعال وضيق تنفس شديد خاصة في بداية امره عندما يصيب الصغار مسببا قلقا للام فيجب على الام ان تعمل على جميع سبل العلاج البكر له حتى لا يتضاعف مستقبلا لهذا خصصنا لكم بهذا الجمهور الحديث عن طرق ووصفات لعاج مرض الربو نهائيا باذن الله.

معلومات عن مرض الربو مسبباته والوقاية منه

مرض الربو يصيب الجهاز التنفسي ومسار التنفس والشعيبات الهوائية مسببا ضيق تنفس شديد وسعال وكحة تؤدي لخروج البلغم المصاحب بالدم تظهر اعراضه الاولية بضيق التنفس والكحة والسعال حيث من اهم اعراضه ظهور هذه العلامات ليلا عند النوم وانت نائما في هذه الحالة تحتاج لزيارة الطبيب والسعي لعلاج الربو.فيتم تشخيصه من خلال فحص اداء الجهاز التنفسي وطريقة التنفس لان الربو هو عبارة عن مشكلة في الجهاز التنفسي.

فيجب تناول هذه الادوية بعد استشارة الطبيب وهي موسع قصبي كالثيوفيلين و مضاد التهاب كالكورتيكوستيرويدات ونؤكد بعد استشارة الطبيب.

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والاهم من العلاجات هي سبل الوقاية والحذر من مسبباته

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