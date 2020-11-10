تراند اليوم : علاج الترجيع عند الاطفال واسباب ظهوره

في هذه الجمهورة سوف نتعرف على طريقة علاج الترجيع عند الاطفال، حيث ان ظاهرة التقيؤ مشهورة كثيرا عند الاطفال، وسوف نخبركم في هذه الصفحة ايضا كيفية معرفة اذا كان الترجيع عند الطفل يستوجب الذهاب الى الطبيب ام ان الامر عادي ولا ينبغي القلق كثيرا بشانه، حيث ان هناك بعض الحالات التي يجب الذهاب فيها الى الطبيب حتى لا تتفاقم الامور نحو الاسوء من خلال تجاهل هذا الامر،

اسباب الترجيع عند الاطفال

تتنوع الاسباب التي تسبب التقيؤ عند الطفل، حيث ان هناك العديد من الاسباب والتي تختلف حسب خطورتها، حيث ان هناك اسباب طبيعية تؤدي الى التقيؤ، واسباب اخرى تعتمد على وجود امراض خطيرة مصاب بها الطفل، وفي هذه الحالة يجب الذهاب الى الطبيب، ولا ينبغي التاخر في فعل ذلك والا زادت حالة الطفل سوءا، ومن المعروف ان التاخر في تلقي العلاج في اي مرض يزيد حالة المريض الصحية سوءا،

وفي هذه الحالات السابقة يجب زيارة الطبيب حتى يتمكن من معرفة سبب القيء والذي من المحتمل ان يؤثر على صحة الطفل بشكل كبير ويجب اخذ الدواء الذي يكتبه الطبيب المختص لك حتى تتاكد من ان الطفل سوف يتعالج من هذا المرض.

علاج الاستفراغ او القيء عند الاطفال

يمكن علاج الاطفال في البيت من ظاهرة التقيؤ من خلال معرفة ما يؤدي اليه هذا العمل من اضرار بالجسم مثل نقصان سوائل الجسم وكذلك نقص الغذاء، ولذلك يجب ان يتم الحرص على سد النقص في سوائل الجسم، لان هناك نقص كبير للسوائل للجسد بسب الاستفراغ، ولذلك يجب توفير الماء بشكل دائم حتى يتمكن الطفل من شرب الماء ولا ينتظر فترة طويلة وهو في حالة جفاف، وكثرة شرب الماء ليس له اضرار،